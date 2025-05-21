Гинцбург оценил вероятность эпидемии из-за птичьего гриппа у кошек

Вероятность перехода вируса птичьего гриппа к человеку от кошек является высокой. Об этом «Известиям» заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«С очень высокой вероятностью штамм начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность составляет 50–70%», — отметил вирусолог.

Гинцбург напомнил, что вызванную вирусом эпидемию можно сравнить со вспышками черной оспы. Поэтому нужно разработать прототип вакцины от H5N1, который должен пройти стадии клинических испытаний.

В январе 2025 года в США у мер первый человек после заражения птичьим гриппом H5N1. Пациент имел хронические заболевания и был старше 65 лет. Предварительно, мужчина заразился при контакте одновременно с дикими и домашними птицами.