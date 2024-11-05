Эпидемии быть? Главные вопросы о вирусе Коксаки
Профессор Чумаков: вирус Коксаки — сезонное явление, его не стоит бояться
В России распространяется вирус Коксаки: по информации СМИ, им уже заразились дети в четырех регионах, в том числе в Москве. Врачи предположили, что патоген завезли туристы, отдыхавшие на турецких курортах. Что это за инфекция, какие у нее симптомы, кто в группе риска и грозит ли новая эпидемия — в материале 360.ru.
Что такое вирус Коксаки и откуда он взялся
Вирусы Коксаки — серотипы энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте.
«Это группа вирусов, которые вызывают разные заболевания. Какой сейчас циркулирует, пока не сообщили», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук профессор Петр Чумаков.
Впервые эту группу вирусов обнаружили в 1948–1949 годах в небольшом городе Коксаки в американском штате Нью-Йорк. Исследователи Гилберт Даллдорф, Грейс Синкл и Ребекка Гиффорд искали способ лечения полиомиелита, но во время экспериментов выявили в фекалиях больного ребенка вирусы Коксаки типа А.
Годом позже доктор Мелник и его команда, тоже изучавшая полиомиелит, обнаружила у мышей вирусы Коксаки типа В.
О массовом заражении этими вирусами стало известно в 1997 году в Малайзии, тогда погибли 30 детей. В 2002-м вспышку зафиксировали в Греции, где из 46 зараженных трое скончались.
В 2007 году в Китае заразились свыше 800 человек. Из них 200 пришлось госпитализировать, 22 ребенка умерли.
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Основные симптомы энтеровируса Коксаки у детей и взрослых
«Все энтеровирусы, в том числе Коксаки, можно объединить по симптоматике. Как правило, у заразившегося резко повышается температура. Иногда присоединяются бактериальные осложнения, но редко», — объяснил Чумаков.
После повышения температуры могут появиться боль в горле, сыпь на руках, груди, лице, ногах.
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Больной может испытывать головную боль, слабость, тошноту. Возможны диарея, рвота, герпесные высыпания в области ротоглотки. Также пациенты жалуются на боли в животе и ломоту в теле.
Если человек заразился вирусом Коксаки типа В, могут быть осложнения. Болезнь поражает печень, поджелудочную железу, сердце и оболочку легких.
В результате могут развиться:
- энцефалит;
- менингит;
- плеврит;
- гепатит;
- судороги;
- недостаточность органов на фоне обезвоживания.
«В редких случаях возникают осложнения. Самое серьезное — миокардит, когда поражаются мышечные клетки сердца. Бывает серозный менингит — это воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера», — добавил Чумаков.
Сколько длится заболевание Коксаки от заражения до выздоровления
Инкубационный период длится примерно шесть дней. При обычном течении заболевания первые симптомы исчезают за одну-две недели.
Выделения, например слюна и сопли больного, могут быть заразными для окружающих на протяжении трех-четырех дней, фекалии — на протяжении как минимум трех-четырех недель.
Как можно подхватить Коксаки
Чумаков рассказал о способах передачи вируса Коксаки:
- через грязную воду, к примеру во время купания в водоемах или при питье некипяченой воды;
- воздушно-капельным путем — от человека к человеку.
Помимо этого, можно заразиться при контакте с выделениями больного: калом, слюной, мочой. В редких случаях вирус Коксаки может перейти от беременной матери ребенку.
Есть ли случаи заражения вирусом Коксаки в Москве и Подмосковье в 2024 году
На днях СМИ сообщили о том, что несколько детей в Москве и области, предположительно, заразились вирусом Коксаки. У двух детей из одной семьи заболевание выявили на отдыхе в Турции.
Роспотребнадзор сообщил, что будет следить за эпидемиологической ситуацией. Специально для этого федеральная служба открыла горячую линию. Кроме того, детсады и школы начнут с утра проверять учащихся на наличие симптомов инфекции.
Для кого опасен вирус Коксаки
Чаще всего заболевания, вызванные вирусом Коксаки, проявляются у детей. Взрослые тоже болеют, однако они в большинстве случаев переносят инфекцию бессимптомно или с легким недомоганием.
Но есть и те, кто входит в группу риска:
- отдыхающие в местах, где зафиксировали вспышку заболеваемости;
- дети, которые посещают детские сады, школы, секции, игровые зоны и другие общественные места;
- новорожденные — их иммунитет не до конца сформировался, чтобы противостоять инфекции;
- пожилые люди;
- ВИЧ-инфицированные;
- люди с ослабленным иммунитетом.
Лечение вируса Коксаки
Специфического лечения или вакцины от вируса Кокса на сегодня нет.
Существуют общие рекомендации, которые следует соблюдать при любых вирусных заболеваниях:
- постельный режим и покой;
- обильное питье;
- прием противовирусных лекарств по рекомендации лечащего врача;
- прием препаратов для снижения температуры, чтобы облегчить первые симптомы.
«Во время любых вирусных заболеваний нужно побольше пить и отлежаться. Время лечит», — подчеркнул профессор Чумаков.
Грозит ли России эпидемия Коксаки
Вирус Коксаки необязательно завозят из другой страны. Вспышки могут возникнуть и сами по себе, добавил профессор.
«Вирусы активно циркулируют среди людей. Большая часть энтеровирусов непатогенные. Очень часто они попадают в кишечники маленьких детей и никак себя не проявляют. Говорить о том, что это завозной случай, неправильно. Обычно это сезонное заболевание. Хотя, как правило, оно не возникает в ноябре, скорее летом», — отметил Чумаков.
Ученый напомнил, что вирус Коксаки ведет себя как любой другой сезонный патоген: его эпидемии не стоит бояться.