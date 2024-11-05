Сегодня 19:36 Эпидемии быть? Главные вопросы о вирусе Коксаки Профессор Чумаков: вирус Коксаки — сезонное явление, его не стоит бояться 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Эксклюзив

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В России распространяется вирус Коксаки: по информации СМИ, им уже заразились дети в четырех регионах, в том числе в Москве. Врачи предположили, что патоген завезли туристы, отдыхавшие на турецких курортах. Что это за инфекция, какие у нее симптомы, кто в группе риска и грозит ли новая эпидемия — в материале 360.ru.

Что такое вирус Коксаки и откуда он взялся Вирусы Коксаки — серотипы энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. «Это группа вирусов, которые вызывают разные заболевания. Какой сейчас циркулирует, пока не сообщили», — рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук профессор Петр Чумаков. Впервые эту группу вирусов обнаружили в 1948–1949 годах в небольшом городе Коксаки в американском штате Нью-Йорк. Исследователи Гилберт Даллдорф, Грейс Синкл и Ребекка Гиффорд искали способ лечения полиомиелита, но во время экспериментов выявили в фекалиях больного ребенка вирусы Коксаки типа А. Годом позже доктор Мелник и его команда, тоже изучавшая полиомиелит, обнаружила у мышей вирусы Коксаки типа В.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

О массовом заражении этими вирусами стало известно в 1997 году в Малайзии, тогда погибли 30 детей. В 2002-м вспышку зафиксировали в Греции, где из 46 зараженных трое скончались. В 2007 году в Китае заразились свыше 800 человек. Из них 200 пришлось госпитализировать, 22 ребенка умерли.

Интересно В России о вирусе Коксаки узнали в 2017 году. Тогда многие подхватили его на турецком побережье. Аналогичные новости были летом и осенью 2021 года. В России о вирусе Коксаки узнали в 2017 году. Тогда многие подхватили его на турецком побережье. Аналогичные новости были летом и осенью 2021 года.

Основные симптомы энтеровируса Коксаки у детей и взрослых «Все энтеровирусы, в том числе Коксаки, можно объединить по симптоматике. Как правило, у заразившегося резко повышается температура. Иногда присоединяются бактериальные осложнения, но редко», — объяснил Чумаков. После повышения температуры могут появиться боль в горле, сыпь на руках, груди, лице, ногах.

Интересно Сыпь от вируса Коксаки порой путают с ветрянкой. Однако при ветрянке сначала образуются папулы, переходящие в пузыри, которые со временем вскрываются. Этот процесс сопровождается сильнейшим зудом. При заражении вирусом Коксаки пузырей не образуется, а гнойные болезненные образования иссыхают, оставляя темные пятна. Сыпь от вируса Коксаки порой путают с ветрянкой. Однако при ветрянке сначала образуются папулы, переходящие в пузыри, которые со временем вскрываются. Этот процесс сопровождается сильнейшим зудом. При заражении вирусом Коксаки пузырей не образуется, а гнойные болезненные образования иссыхают, оставляя темные пятна.

Больной может испытывать головную боль, слабость, тошноту. Возможны диарея, рвота, герпесные высыпания в области ротоглотки. Также пациенты жалуются на боли в животе и ломоту в теле.

Фото: 038-216.jpg/Custom Medical Stock Photo / Global Look Press

Если человек заразился вирусом Коксаки типа В, могут быть осложнения. Болезнь поражает печень, поджелудочную железу, сердце и оболочку легких. В результате могут развиться: энцефалит;

менингит;

плеврит;

гепатит;

судороги;

недостаточность органов на фоне обезвоживания. «В редких случаях возникают осложнения. Самое серьезное — миокардит, когда поражаются мышечные клетки сердца. Бывает серозный менингит — это воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера», — добавил Чумаков.

Фото: Freepik

Сколько длится заболевание Коксаки от заражения до выздоровления Инкубационный период длится примерно шесть дней. При обычном течении заболевания первые симптомы исчезают за одну-две недели. Выделения, например слюна и сопли больного, могут быть заразными для окружающих на протяжении трех-четырех дней, фекалии — на протяжении как минимум трех-четырех недель. Как можно подхватить Коксаки Чумаков рассказал о способах передачи вируса Коксаки: через грязную воду, к примеру во время купания в водоемах или при питье некипяченой воды;

воздушно-капельным путем — от человека к человеку. Помимо этого, можно заразиться при контакте с выделениями больного: калом, слюной, мочой. В редких случаях вирус Коксаки может перейти от беременной матери ребенку.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Есть ли случаи заражения вирусом Коксаки в Москве и Подмосковье в 2024 году На днях СМИ сообщили о том, что несколько детей в Москве и области, предположительно, заразились вирусом Коксаки. У двух детей из одной семьи заболевание выявили на отдыхе в Турции. Роспотребнадзор сообщил, что будет следить за эпидемиологической ситуацией. Специально для этого федеральная служба открыла горячую линию. Кроме того, детсады и школы начнут с утра проверять учащихся на наличие симптомов инфекции. Для кого опасен вирус Коксаки Чаще всего заболевания, вызванные вирусом Коксаки, проявляются у детей. Взрослые тоже болеют, однако они в большинстве случаев переносят инфекцию бессимптомно или с легким недомоганием.

Фото: РИА «Новости»

Но есть и те, кто входит в группу риска: отдыхающие в местах, где зафиксировали вспышку заболеваемости;

дети, которые посещают детские сады, школы, секции, игровые зоны и другие общественные места;

новорожденные — их иммунитет не до конца сформировался, чтобы противостоять инфекции;

пожилые люди;

ВИЧ-инфицированные;

люди с ослабленным иммунитетом.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa / Global Look Press

Лечение вируса Коксаки Специфического лечения или вакцины от вируса Кокса на сегодня нет. Существуют общие рекомендации, которые следует соблюдать при любых вирусных заболеваниях: постельный режим и покой;

обильное питье;

прием противовирусных лекарств по рекомендации лечащего врача ;

прием препаратов для снижения температуры, чтобы облегчить первые симптомы. «Во время любых вирусных заболеваний нужно побольше пить и отлежаться. Время лечит», — подчеркнул профессор Чумаков.

Фото: Unsplash

Грозит ли России эпидемия Коксаки Вирус Коксаки необязательно завозят из другой страны. Вспышки могут возникнуть и сами по себе, добавил профессор. «Вирусы активно циркулируют среди людей. Большая часть энтеровирусов непатогенные. Очень часто они попадают в кишечники маленьких детей и никак себя не проявляют. Говорить о том, что это завозной случай, неправильно. Обычно это сезонное заболевание. Хотя, как правило, оно не возникает в ноябре, скорее летом», — отметил Чумаков. Ученый напомнил, что вирус Коксаки ведет себя как любой другой сезонный патоген: его эпидемии не стоит бояться.