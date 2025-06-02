Роспотребнадзор оценил ситуацию с вирусом Коксаки после вспышки в Турции

Случаев завоза вируса Коксаки в Россию после массовых жалоб туристов на заражения на юге Турции не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что взяли на контроль ситуацию с заболевшими на отдыхе россиянами. В пресс-службе добавили, что запросили данные об эпидемиологической ситуации у турецкого Минздрава.

«В Российской Федерации случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе напомнили, что для профилактики заражением вирусом Коксаки необходимо тщательно мыть руки, использовать для питья или мытья фруктов и овощей только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных или кишечных инфекций.

При ухудшении самочувствия, в том числе после возвращения из-за границы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В начале января вирус Коксаки врачи Екатеринбурга обнаружили у двухлетнего ребенка, которого родители вывезли на время отпуска в Таиланд. В ходе осмотра медики диагностировали у пациента температуру и сыпь, похожую на обычную ветрянку.