Паника на пустом месте? Грозит ли эпидемия вируса Коксаки из-за туристов в Турции

Инфекционист Мескина: вируса Коксаки всегда становится больше в летнее время

В интернете появилась информация, что отдыхающие в отеле Sunlight Resort в Турции заразились вирусом Коксаки. С несколькими отдыхающими побеседовал 360.ru, чтобы выяснить, насколько данные соответствуют реальности.

«Лично детей с Коксаки не видела, в чате отеля тоже такой информации нет», — заявила одна из бывших постоялиц, вернувшаяся накануне.

Другая туристка уточнила, что вирус давно приобрел сезонный характер и вызывает тревогу у туристов больше по старой памяти.

«Никак это с антисанитарией не связано и не что-то ужасное. Панику раздувают просто на пустом месте», — добавила она.

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, педиатр и инфекционист Елена Мескина в комментарии 360.ru рассказала, что передается Коксаки чаще всего через общие предметы.

Симптомы заболевания — лихорадка, рвота или диарея, высыпания на коже — сохраняются от пяти дней до двух недель. Сам по себе вирус не опасен для жизни, однако в некоторых случаях может вызвать более серьезные заболевания, например менингит.

«[Болезнь] вообще круглогодично циркулирует, но, действительно, подъем в летнее время. Это связано с тем, что в туристическую зону приезжает большое количество путешественников, отдыхающих, которые контактируют», — добавила она.

В пресс-службе Роспотребнадзора заверили, что в России не фиксировали случаев завоза вируса, ситуация находится под контролем.