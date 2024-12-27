Сегодня 05:12 Новый год без скорой помощи. Россиянам рассказали, как провести каникулы без травм 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Приближаются новогодние праздники — время развлечений и активного отдыха. Как провести каникулы без травм, 360.ru рассказал врач — травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук медицинского центра «Парацельс» Константин Бодаченко.

Ожоги от фейерверков Самая популярная и при этом травматичная новогодняя забава — это фейерверки. Эксперт дал несколько советов, как запускать салюты без травм и ожогов. «Не доверяйте запуск ракет нетрезвым людям. К петардам и даже невинным бенгальским огням нельзя допускать детей без присмотра взрослых. При покупке фейерверков спросите у продавца сертификат и лицензию, чтобы качество не подвело», — сообщил Бодаченко.

Фото: РИА «Новости»

Подпольная петарда может взорваться прямо в руках, предупредил травматолог. При запуске салюта от установки нужно отойти на безопасное расстояние, детей также необходимо обезопасить. Если фейерверк не сработал, то нельзя к нему подходить сразу, он может взорваться позже. «Если вы все же получили ожог, как можно скорее приложите к коже что-то холодное — снег, лед или под холодную воду на 15-20 минут. Если ожог большой или повреждено лицо — вызывайте скорую помощь!» — посоветовал врач. При попадании искр на одежду нельзя пытаться ее снять, ткань может отходить вместе с кожей, предупредил Бодаченко. Потушить огонь можно снегом или водой, а поврежденную поверхность до приезда врача лучше не трогать, просто прикрыть стерильной салфеткой.

Фото: РИА «Новости»

Обморожение Еще одна частая травма в новогодние праздники — обморожение. На морозе нельзя употреблять алкоголь, предупредил врач. «На морозе нельзя пить — алкоголь вызывает потерю тепла и создает иллюзию согревания. Курить на морозе тоже вредно, курение в целом вредит вашему здоровью. Табак уменьшает периферийную циркуляцию крови», — пояснил собеседник издания. Переломы и ушибы Катание с горки — еще одна опасная новогодняя забава. По статистике, эта травма на втором месте во время зимнего сезона. Помимо ушибов, пострадавшие получают переломы разных частей тела, самый опасный — перелом позвоночника. «Первый признак — задержка дыхания. После неправильного приземления человек не может нормально вдохнуть или выдохнуть. При травме нижних позвонков грудного отдела появляется боль между лопатками. Боль может появиться не сразу, а спустя некоторое время», — рассказал травматолог. При таких травмах нужно срочно вызвать скорую помощь, предупредил врач.

Фото: Freepik

Катание на тюбинге тоже может закончиться травмой. Важно избегать столкновений со встречными плюшками, соблюдать очередность и держать дистанцию. В нетрезвом состоянии не стоит садиться в один тюбинг с детьми, посоветовал Бодаченко. «На катке или на ледяной горке можно удариться головой — это тоже серьезная травма. В случае потери сознания, тошноты, рвоты или вялости, внезапного желания спать или подремать, необходимо срочно вызвать скорую помощь», — посоветовал собеседник 360.ru. Если травмирована рука или нога, необходимо обеспечить неподвижность конечности, не подвергать ее нагрузкам, наложить холодный компресс или лед. После сделать давящую повязку и забинтовать эластичным бинтом, отметил врач. «При переломе нужно обложить валиками из скрученных одеял или полотенец поврежденную часть, и держать неподвижно до прибытия врача. К открытым переломам — не прикасаться, просто накрыть это место чистой тканью и ждать доктора», — рассказал травматолог.

Фото: Freepik

Правила для безопасного отдыха Врач рекомендовал научиться падать без травм, а также соблюдать во время зимних активностей ряд правил: при покупке зимней обуви обращать внимание на подошву — она должна быть из мягкой резины, с хорошим протектором;

не надевать в гололед обувь на каблуке или со скользкой подошвой;

обходить скользкие места, лучше ходить по тротуарам, посыпанным песком или солью;

при выходе из общественного транспорта или при спуске по лестнице обязательно держаться за перила, поручни;

перед тем как встать на уличную ступеньку, проверить, нет ли на ней наледи;

не ходить близко около зданий, с которых может упасть сосулька или наледь. Чем старше человек, тем выше вероятность получить травму при катании с горок на тюбингах и ватрушках. Большая масса тела может привести к перелому позвоночника, рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.