Травматолог-ортопед Терновой посоветовал взрослым не кататься с горок на тюбингах и ватрушках

Чем старше человек, тем выше вероятность получить травму при катании с горок на тюбингах и ватрушках. Об этом заявил травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Специалист отметил, что большая масса тела может привести к перелому позвоночника.

«Нельзя пользоваться несертифицированными горками, потому что можно подпрыгнуть на ней, это приведет к перелому позвоночника, можно влететь в столб фонарный или выкатиться на проезжую часть, быть сбитым машиной», — предупредил Терновой.

Доктор рекомендовал выбирать только сертифицированные горки, а также оставить этот вид досуга детям.