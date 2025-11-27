Не наказание, а реабилитация. Психиатр-нарколог назвал признаки легального рехаба
Психиатр Казанцев: рехаб должен быть укомплектован врачами
После случая с издевательствами над подростками в частном реабилитационном центре в Дедовске встал вопрос о контроле над такими заведениями. В Госдуме предложили устроить тотальную проверку рехабов, в Совете по правам человека — открыть государственные по всей стране. Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев рассказал 360.ru, как отличить хорошее заведение от плохого.
Рехабы нулевых
Жесткие методы, такие как лишение еды, обливание водой, сон на полу, избиения пришли из нулевых. Казанцев напомнил, что это называлось «мотивационной реабилитацией» и применялось к опийным наркоманам на время ломки. Организаторы рехаба в Дедовске, где лежали в основном зависимые от игр, могли вдохновиться прошлым или сами через это пройти.
«Зеркалили, как говорится: „Меня так воспитывали, и я, наверное, так же буду делать“. <.> Они абсолютно не понимали, что делают. Это, скорее всего, сами бывшие наркозависимые, которые не имеют никакого образования с точки зрения психологии, с детьми никогда не работали», — сказал он.
Психиатр напомнил, что даже в местах лишения свободы есть воспитатели-педагоги и психологи. В последнем случае этого не было.
«А здесь это реабилитация все же, это же не наказание. Здесь человека должны обучать паттернам здорового поведения, что им менять, как менять. К каждому должен быть индивидуальный подход. Это должна быть медико-социальная реабилитация», — сказал он.
Центр реабилитации для детей: государственный или частный
Для несовершеннолетних существуют государственные центры, в том числе два в Москве. Работа в них проводится добровольно и бесплатно.
«Конечно, должны и социальные работники заниматься, и педагоги должны заниматься, с родителями должны заниматься, так как это созависимые люди. Они во многом тоже определяют дальнейшее поведение», — сказал Казанцев.
По его мнению, родители охотней везут своих детей в частные центры, потому что в государственных не станут удерживать и убеждать лечиться — можно оформить отказ и освободить место для других желающих.
Хороший центр, по его словам, должен иметь лицензию и специалистов.
Обязательно в штате должен быть педиатр, потому что ребенок находится там длительный период времени. Реабилитация обычно рассчитана от месяца и более. Это не 21 день, как в наркологическом или психиатрическом стационаре.
Алексей Казанцев
психиатр-нарколог, психотерапевт
Кроме педиатра, центру нужны медсестра и клинический психолог. Важно наличие психиатра, который при необходимости мог бы поставить диагноз и назначить препараты. Собеседник 360.ru предупредил, что методы мягкой фиксации детям не подходят, так как они задуманы для больных в остром психотическом состоянии, подлежащих госпитализации.