Не наказание, а реабилитация. Психиатр-нарколог назвал признаки легального рехаба

После случая с издевательствами над подростками в частном реабилитационном центре в Дедовске встал вопрос о контроле над такими заведениями. В Госдуме предложили устроить тотальную проверку рехабов, в Совете по правам человека — открыть государственные по всей стране. Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев рассказал 360.ru, как отличить хорошее заведение от плохого.

Жесткие методы, такие как лишение еды, обливание водой, сон на полу, избиения пришли из нулевых. Казанцев напомнил, что это называлось «мотивационной реабилитацией» и применялось к опийным наркоманам на время ломки. Организаторы рехаба в Дедовске , где лежали в основном зависимые от игр, могли вдохновиться прошлым или сами через это пройти.

«Зеркалили, как говорится: „Меня так воспитывали, и я, наверное, так же буду делать“. <.> Они абсолютно не понимали, что делают. Это, скорее всего, сами бывшие наркозависимые, которые не имеют никакого образования с точки зрения психологии, с детьми никогда не работали», — сказал он.

Психиатр напомнил, что даже в местах лишения свободы есть воспитатели-педагоги и психологи. В последнем случае этого не было.

«А здесь это реабилитация все же, это же не наказание. Здесь человека должны обучать паттернам здорового поведения, что им менять, как менять. К каждому должен быть индивидуальный подход. Это должна быть медико-социальная реабилитация», — сказал он.

Центр реабилитации для детей: государственный или частный

Для несовершеннолетних существуют государственные центры, в том числе два в Москве. Работа в них проводится добровольно и бесплатно.

«Конечно, должны и социальные работники заниматься, и педагоги должны заниматься, с родителями должны заниматься, так как это созависимые люди. Они во многом тоже определяют дальнейшее поведение», — сказал Казанцев.

По его мнению, родители охотней везут своих детей в частные центры, потому что в государственных не станут удерживать и убеждать лечиться — можно оформить отказ и освободить место для других желающих.

Хороший центр, по его словам, должен иметь лицензию и специалистов.