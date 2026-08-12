12 августа 2026 21:17 Материнство без рисков. Сколько беременностей может выдержать женский организм? Врач Абдуллаева: возможность зачатия блокируется при истощении организма Фото: Pogiba Alexandra / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Здоровье

Дети

Беременность

Врачи

Женщины

Россия

Новость о жительнице столицы Надежде Роговой, которая в 41 год стала матерью в 15-й раз, накануне разлетелась по СМИ и соцсетям. Женщина родила естественным путем и без эпидуральной анестезии в Московской городской клинической больнице имени Вересаева. И сама она, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Эта история заставила задуматься: как женский организм способен выдержать такое количество родов, какие риски таят в себе многократные беременности, когда нужно остановиться, а когда — продолжать.

Как беременность влияет на женский организм Беременность — сложнейший биологический процесс, который требует от тела колоссальных ресурсов. И если двое-трое родов — физиологическая норма и оптимальное количество с точки зрения минимальных рисков для здоровья матери и восстановления репродуктивной системы, то 15 — уже серьезное испытание для всех систем организма. По словам акушера-гинеколога и репродуктолога Марзи Абдуллаевой, чтобы выносить и родить 15 детей, женщина изначально должна обладать весьма крепким здоровьем.

Фото: РИА «Новости»

«Из нехитрых вычислений следует, что москвичка рожала практически через год. Значит, у нее изначально очень хорошее здоровье, которое позволяет и быстро беременеть, и вынашивать, и рожать. Все зависит от индивидуальных особенностей организма», — сказала собеседница 360.ru. Но даже при самом крепком состоянии здоровья каждое вынашивание ребенка все-таки оставляет свой след. С внутренними органами происходят изменения.

Самое, наверное, критичное — изменения в самой матке и органах малого таза. Они могут немного опускаться. Но это зависит от физической подготовленности мамы. Марзи Абдуллаева

Абдуллаева пояснила: связки и мышцы тазового дна природа задумала как эластичные структуры, способные восстанавливаться и подтягиваться. Однако есть важное но: восстановление требует времени. А если беременности и роды происходят практически каждый год, то организм просто не успевает прийти в норму.

Фото: РИА «Новости»

Зубы, волосы и кожа Одна из самых частых жалоб многодетных мам — ухудшение состояния зубов, волос и кожи. И это не просто косметическая проблема, а реальный сигнал о дефицитах. «Во время беременности и кормления через плаценту ребенок получает все питательные вещества, которые принимает мама. Если мама их недополучает — организм забирает ресурсы из своих же запасов. Особенно это касается кальция: он вымывается во время кормления грудью. Поэтому после родов обязательно нужно посетить стоматолога», — подчеркнула специалист. Нагрузка на позвоночник и суставы Другой важный момент — сильнейшая нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Беременность смещает центр тяжести вперед, у будущей мамы растет живот, масса тела увеличивается, что вызывает изменения осанки, напряжение в суставах и даже потерю прежней устойчивости. Если вынашивание детей происходит многократно и практически одно за другим, проблемы, по сути, становятся хроническими. «Нагрузка на малый таз увеличивается многократно. Может измениться строение самого позвоночника, могут появиться грыжи поясничного отдела. Даже первородящие девушки часто жалуются на боль в спине — весь груз тянет вниз. При условных 15 беременностях риски возрастают», — пояснила репродуктолог.

Фото: РИА «Новости»

Почему организм позволяет беременеть снова и снова? На возможность выносить и родить большое количество людей влияют индивидуальные факторы. У многих проблемы с зачатием возникают уже после первой беременности или даже до нее, другим же природа позволяет беременеть и рожать снова и снова.

Само получение беременности зависит от состояния организма. Если есть какие-либо дефициты, организм истощен, то природа, которая на самом деле очень умна, старается в принципе блокировать возможность зачатия.

По словам Абдуллаевой, очень худые девушки с недостаточной массой тела беременеют реже и чаще обращаются к репродуктологам. Из-за веса и истощения у них может возникать нарушение менструального цикла и бесплодие. Интервал между родами: когда торопиться опасно Даже если с зачатием не возникает никаких проблем, врачи все равно рекомендуют выдерживать некоторую паузу между родами и наступлением следующей беременности. Оптимальный минимум — 12-18 месяцев, хотя в классических рекомендациях ВОЗ чаще советуют выдерживать не менее 18–24 месяцев для полного восстановления. И это не просто формальность.

Фото: РИА «Новости»

«Если интервал меньше даже года, наступает истощение. Пациентка не восстановилась, питательных веществ может не хватать, беременность протекает тяжелее. На третьей-четвертой беременности, особенно с маленькими детьми на руках, женщины чувствуют себя хуже. Чаще возникает токсикоз», — предупредила врач. Собеседница 360.ru добавила, что особое внимание уделяется пациенткам после кесарева сечения. Им не рекомендуется беременеть раньше чем через два года из-за рубца на матке, который может разорваться.

При родах через кесарево желательно остановиться максимум на трех. Рубец истончается, матка растет. И тем больше опасности, что произойдет разрыв матки. Тогда речь будет идти уже не о спасении плода, а о спасении матери.

Психологический аспект: депрессия, которую не замечают Физические нагрузки — лишь половина проблемы. Вторая, не менее важная — психологическая. «Для меня очень важно психологическое состояние пациентки. Первый раз она родила — и ее жизнь полностью изменилась. Она только привыкает к новой реальности, а тут уже вторая беременность. Это вдвойне сложнее. Нужна поддержка близких и, возможно, помощь психолога», — отметила акушер-гинеколог. Абдуллаева напомнила, что послеродовая депрессия — серьезное состояние, требующее внимание и квалифицированной помощи. Если нагрузка на женщину в таком состоянии возрастает с появлением еще одного малыша, это может привести к опасным и трагическим последствиям как для самой матери, так и для детей.

Фото: РИА «Новости»