Женщине с 4 рубцами на матке помогли родить в перинатальном центре в Видном

Женщину в возрасте 37 лет госпитализировали в акушерское отделение патологии беременности Видновского перинатального центра в сроке 36 недель и пять дней. Ранее она рожала четыре раза путем кесарева сечения.

Как сообщили в региональном Минздраве, женщину обследовали и подготовили к операции.

«Многодетная мама, четыре раза рожала, все малыши появились на свет после кесарева сечения. Специалисты ультразвуковой диагностики во время проведения исследования обнаружили у женщины признаки истончения толщины миометрия в области рубца», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Патима Муртаева.

После сдали всех анализов, консультации специалистов и заготовки собственной аутоплазмы акушеры-гинекологи выполнили пятое кесарево сечение пациентке. Операция прошла успешно.

«Родилась доношенная девочка весом три килограмма 370 граммов и ростом 52 сантиметра. Это уже третья дочка в многодетной семье», — отметила Патима Муртаева.

В ходе операции женщине провели метропластику рубца на матке.