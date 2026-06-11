Врачи в Видном помогли женщине с повышенным давлением родить двойню

В Видновском перинатальном центре женщина на 32-й неделе беременности родила двойню. У пациентки в течение семи лет был трубный фактор бесплодия.

Беременность осложнялась постоянным повышением артериального давления.

«В связи с ухудшением состояния матери решили родоразрешать досрочно. Из-за недоношенности требовалось сначала провести магнезиальную терапию и внутриутробно — профилактику респираторного дистресс-синдрома (РДС) плодов для лучшего раскрытия легких детишек. После этих важных шагов мы выполнили кесарево сечение, которое прошло без технических сложностей и с минимальной кровопотерей. Дети родились в целых плодных пузырях — как говорится, в рубашке», — пояснила акушер-гинеколог Диана Наврузова.

Девочки весили килограмм 700 граммов и килограмм 810 граммов. У женщины также есть старший ребенок.

Новорожденные находились в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением специалистов. Когда младенцы набрали вес и окрепли, а их анализы удовлетворили врачей, их вместе с матерью выписали.

В регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где публикуют информацию о системе родовспоможения. Кроме того, доступен кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03, где ежедневно с 08:00 до 20:00 можно бесплатно получить консультацию.