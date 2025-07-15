Эндокринологи заявили об опасности пищевых подсластителей для детей

Используемые для приготовления и производства продуктов подсластители сукралоза и глицирризин приводят к снижению возраста полового созревания у детей. С таким заявлением выступили специалисты Тайбэйского медицинского университета на конференции Эндокринного общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

Авторы исследования подчеркнули, что риски возрастают для детей с определенными генетическими особенностями. При этом возраст полового созревания снижается в зависимости от объема употребляемых подсластителей.

В начатом в 2018 году исследовании приняли участие 1407 детей. Преждевременное половое созревание обнаружили у 481 участника. К сегодняшнему дню им от восьми до девяти лет.

То, что у детей начался пубертат, специалисты установили на основании медицинских осмотров, анализов на гормоны и сканирования.

Авторы подчеркнули, что такие случаи в будущем грозят подросткам эмоциональными расстройствами и повышенным риском метаболических и репродуктивных нарушений во взрослом возрасте.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила, что заменители сахара оказывают негативное влияние на сердце и сосуды, желудочно-кишечный тракт и почки. Она подчеркнула, что некоторые из добавок слаще, чем сахар, что приводит к отказу организма от выработки глюкозы. В итоге в крови повышается инсулин и возникает риск развития диабета II типа.