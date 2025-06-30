Диетолог Лебедева посоветовала не злоупотреблять низкокалорийными десертами с сахарозаменителями

Десерты с пониженной калорийностью, соответствующие принципам правильного питания, появились в России десять лет назад, и только сейчас их популярность достигла пика. Люди стали внимательно относиться к своему рациону и контролю веса, чтобы предотвратить развитие диабета, ожирения и болезней сердца и сосудов, поделилась наблюдениями доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в интервью «Газете.Ru» .

Специалист подчеркнула, что такие десерты сами по себе не способствуют снижению веса, поскольку похудение — это комплексный процесс, требующий создания дефицита калорий: тратить энергии нужно больше, чем потреблять.

«Для похудения люди занимаются спортом, а после интенсивных тренировок организм требует восполнить затраченную энергию — именно поэтому после фитнеса часто хочется сладкого. Сахар — самый простой и быстрый источник энергетических ресурсов, однако этот ингредиент считается опасным для всех худеющих из-за высоких показателей по калорийности и гликемическому индексу», — пояснила эксперт.

Производители нашли выход, предложив десерты правильного питания с сахарозаменителями вместо сахара: фруктозой, эритритом, стевией, аспартамом, сукралозой и другими компонентами. Но эти ингредиенты часто имеют побочные эффекты и не всегда помогают избавиться от лишнего веса.

«Потребители низкокалорийных десертов находятся в группе риска сразу по нескольким группам заболеваний: сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, почек, кожи и, конечно, кариеса. Сахарозаменители не являются полезными, а многие из них слаще сахара и обманывают наши рецепторы, не подавая в организм глюкозу, тем самым создавая условия для повышения инсулина в крови и развития диабета II степени», — предостерегла специалист.

Кондитерская промышленность нашла более безопасную альтернативу для создания низкокалорийных десертов — добавление сладкого белка, который прошел клинические исследования и доказал свою безопасность, заключила эксперт.