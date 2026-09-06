Сегодня 05:00 Йогурт может вызвать истерику? Как приготовить ребенку идеальный завтрак, чтобы он не уставал в школе Нутрициолог Войтович: неправильный рацион влияет на здоровье и способности детей Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yadav Dharmendr / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Родители кормят детей на завтрак «полезными» кашами, йогуртами и мюсли, — а потом удивляются тому, что ребенок быстро устает или набирает лишний вес. Какие продукты на самом деле приносят больше вреда, чем пользы, и чем их заменить?

Многие семьи даже не подозревают о том, что рацион их ребенка неполноценный. Они попадаются на удочку маркетологов, размещающих на упаковке надписи о натуральности и пользе продуктов, и не трудятся внимательно читать состав.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano / www.globallookpress.com

«Часто ко мне на консультацию приходят дети, у которых в рационе очень много продуктов с добавленным сахаром и очень мало белка, жиров и клетчатки», — посетовала в беседе с 360.ru детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович. Сбалансированное питание — не просто слова. От того, что ребенок ест, зависят его иммунитет, энергичность и даже способность усваивать информацию в школе.

«Коварные» продукты для детского завтрака

1. Сладкие йогурты с добавками

Как правило, такие продукты содержат много сахара и вызывают резкие скачки глюкозы в крови. «То есть ребенок быстро получает питание, у него поднимается сахар, а потом так же быстро падает, — и мы получаем изменение настроения. У маленьких детей это часто вызывает истерику», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Йогурты с добавленными ингредиентами должны сразу вызывать сомнения, подчеркнула Войтович. Она посоветовала изучать состав и выбирать максимально цельные, чистые продукты без добавок.

Чем заменить?

Если ребенок любит йогурты, пусть они изначально будут натуральными, без наполнителя. Можно купить, например, греческий йогурт и самим добавить туда фрукт или гранолу без сахара.

2. Хлопья, которые заливают молоком

Нутрициолог назвала этот продукт «инсулиновой бомбой». Она указала на то, что молочные продукты и хлопья, содержащие много сахара, обладают высоким гликемическим индексом. Это показатель скорости, с которой углеводы из продуктов питания расщепляются до глюкозы и попадают в кровь.

Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Эти хлопья очень сильно поднимают уровень инсулина в крови. Может пойти очень сильное нарушение углеводного обмена и активное накопление жира», — пояснила Войович. По ее словам, именно из-за подобных неполноценных приемов пищи, в которые человек получает много сахара, но мало белка, клетчатки, жиров и углеводов, сейчас так часто приходится наблюдать лишний вес и у детей, и у взрослых.

Чем заменить?

Адекватной заменой станет овсянка, которую нужно варить не менее 20 минут, или гречка. К каше можно добавить ягоды, яйцо как источник белка, йогурт или творог. Эти продукты содержат полезные жиры и хорошо насыщают.

Можно использовать растительный йогурт или растительное молоко, например, кокосовое. Оно достаточно жирное, и ребенок проголодается небыстро.

3. Каши быстрого приготовления

Сладкие каши в пакетиках, которые разводятся буквально за пять минут, — это удобно, но уже через час после такого завтрака ребенок будет голодным, предупредила собеседница 360.ru.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Чем заменить?

Лучше опять же приготовить нормальную цельнозерновую кашу и добавить к ней фрукты, ягоды, орехи. Если утром не хватает времени, можно с вечера промыть и замочить крупу, и она сварится гораздо быстрее.

4. Соки

В детских соках нет добавленного сахара, но очень много фруктозы. Это природный сахар, но он тоже сильно нагружает печень и вызывает резкий скачок глюкозы в крови.

Чем заменить?

На перекус лучше предложить фрукт. Так ребенок получит не только сахар, но и ценную клетчатку, которую недобирают в рационе очень многие дети, подчеркнула Войтович.

Фото: Visio Images/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

5. «Полезные» батончики: важно читать состав

В таких перекусах тоже зачастую много сахара. Хорошо, если вместо него используются природные сахарозаменители, например, мед, стевия или сироп топинамбура. Но сахарозаменители не должны стоять в составе на первом месте. В него должны входить цельные злаки. Кроме того, стоит обращать внимание на количество белков, жиров и углеводов. В протеиновом батончике белка должно быть примерно столько же, сколько углеводов, — тогда батончик не будет вызывать скачков сахара в крови и насытит надолго.

Как выстроить правильный рацион для ребенка?

Нужно следить, чтобы в каждом приеме пищи были белки, жиры, клетчатка и сложные углеводы. И тогда ребенок будет хорошо насыщаться, чувствовать себя активно, у него будет хороший иммунитет.

Если не хватает цельных злаков, недостаточно белка, жиров, у ребенка быстро заканчивается энергия, и он будет вялым, не будет хотеть учиться. Чтобы ребенок вывозил учебную нагрузку и при этом не болел, нужно выстраивать его рацион полноценно. Наталья Войтович детский интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью

Вот пара возможных вариантов идеального завтрака:

омлет или яичница + цельнозерновой хлеб с маслом + овощи;

овсянка долгой варки + натуральный йогурт или творог с ягодами + бразильский орех.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Орехи содержат полезные жиры и белок, а бразильские — еще и селен, очень важный для работы иммунной системы и щитовидной железы. Школьнику можно давать три орешка в день, малышу достаточно и одного.

Что делать, если ребенок не любит овощи?

У многих детей овощи ассоциируются с чем-то невкусным. Выход — использовать их в измельченном виде, в оладьях или вафлях. Ребенок точно обрадуется им больше, чем просто запеченному овощу. Да и перекусывать оладьями удобнее. Приготовить такое блюдо очень просто: использовать цельнозерновую муку, добавить пару яиц, тыкву или кабачок. Хороший вариант — сделать смузи и подать его, например, к каше.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com