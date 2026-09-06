Йогурт может вызвать истерику? Как приготовить ребенку идеальный завтрак, чтобы он не уставал в школе
Нутрициолог Войтович: неправильный рацион влияет на здоровье и способности детей
Родители кормят детей на завтрак «полезными» кашами, йогуртами и мюсли, — а потом удивляются тому, что ребенок быстро устает или набирает лишний вес. Какие продукты на самом деле приносят больше вреда, чем пользы, и чем их заменить?
Многие семьи даже не подозревают о том, что рацион их ребенка неполноценный. Они попадаются на удочку маркетологов, размещающих на упаковке надписи о натуральности и пользе продуктов, и не трудятся внимательно читать состав.
«Часто ко мне на консультацию приходят дети, у которых в рационе очень много продуктов с добавленным сахаром и очень мало белка, жиров и клетчатки», — посетовала в беседе с 360.ru детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович.
Сбалансированное питание — не просто слова. От того, что ребенок ест, зависят его иммунитет, энергичность и даже способность усваивать информацию в школе.
«Коварные» продукты для детского завтрака
1. Сладкие йогурты с добавками
Как правило, такие продукты содержат много сахара и вызывают резкие скачки глюкозы в крови.
«То есть ребенок быстро получает питание, у него поднимается сахар, а потом так же быстро падает, — и мы получаем изменение настроения. У маленьких детей это часто вызывает истерику», — рассказала собеседница 360.ru.
Йогурты с добавленными ингредиентами должны сразу вызывать сомнения, подчеркнула Войтович. Она посоветовала изучать состав и выбирать максимально цельные, чистые продукты без добавок.
Чем заменить?
Если ребенок любит йогурты, пусть они изначально будут натуральными, без наполнителя. Можно купить, например, греческий йогурт и самим добавить туда фрукт или гранолу без сахара.
2. Хлопья, которые заливают молоком
Нутрициолог назвала этот продукт «инсулиновой бомбой». Она указала на то, что молочные продукты и хлопья, содержащие много сахара, обладают высоким гликемическим индексом. Это показатель скорости, с которой углеводы из продуктов питания расщепляются до глюкозы и попадают в кровь.
«Эти хлопья очень сильно поднимают уровень инсулина в крови. Может пойти очень сильное нарушение углеводного обмена и активное накопление жира», — пояснила Войович.
По ее словам, именно из-за подобных неполноценных приемов пищи, в которые человек получает много сахара, но мало белка, клетчатки, жиров и углеводов, сейчас так часто приходится наблюдать лишний вес и у детей, и у взрослых.
Чем заменить?
Адекватной заменой станет овсянка, которую нужно варить не менее 20 минут, или гречка. К каше можно добавить ягоды, яйцо как источник белка, йогурт или творог. Эти продукты содержат полезные жиры и хорошо насыщают.
Можно использовать растительный йогурт или растительное молоко, например, кокосовое. Оно достаточно жирное, и ребенок проголодается небыстро.
3. Каши быстрого приготовления
Сладкие каши в пакетиках, которые разводятся буквально за пять минут, — это удобно, но уже через час после такого завтрака ребенок будет голодным, предупредила собеседница 360.ru.
Чем заменить?
Лучше опять же приготовить нормальную цельнозерновую кашу и добавить к ней фрукты, ягоды, орехи.
Если утром не хватает времени, можно с вечера промыть и замочить крупу, и она сварится гораздо быстрее.
4. Соки
В детских соках нет добавленного сахара, но очень много фруктозы. Это природный сахар, но он тоже сильно нагружает печень и вызывает резкий скачок глюкозы в крови.
Чем заменить?
На перекус лучше предложить фрукт. Так ребенок получит не только сахар, но и ценную клетчатку, которую недобирают в рационе очень многие дети, подчеркнула Войтович.
5. «Полезные» батончики: важно читать состав
В таких перекусах тоже зачастую много сахара.
Хорошо, если вместо него используются природные сахарозаменители, например, мед, стевия или сироп топинамбура. Но сахарозаменители не должны стоять в составе на первом месте. В него должны входить цельные злаки.
Кроме того, стоит обращать внимание на количество белков, жиров и углеводов. В протеиновом батончике белка должно быть примерно столько же, сколько углеводов, — тогда батончик не будет вызывать скачков сахара в крови и насытит надолго.
Как выстроить правильный рацион для ребенка?
Нужно следить, чтобы в каждом приеме пищи были белки, жиры, клетчатка и сложные углеводы. И тогда ребенок будет хорошо насыщаться, чувствовать себя активно, у него будет хороший иммунитет.
Если не хватает цельных злаков, недостаточно белка, жиров, у ребенка быстро заканчивается энергия, и он будет вялым, не будет хотеть учиться. Чтобы ребенок вывозил учебную нагрузку и при этом не болел, нужно выстраивать его рацион полноценно.
Наталья Войтович
детский интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью
Вот пара возможных вариантов идеального завтрака:
- омлет или яичница + цельнозерновой хлеб с маслом + овощи;
- овсянка долгой варки + натуральный йогурт или творог с ягодами + бразильский орех.
Орехи содержат полезные жиры и белок, а бразильские — еще и селен, очень важный для работы иммунной системы и щитовидной железы. Школьнику можно давать три орешка в день, малышу достаточно и одного.
Что делать, если ребенок не любит овощи?
У многих детей овощи ассоциируются с чем-то невкусным. Выход — использовать их в измельченном виде, в оладьях или вафлях. Ребенок точно обрадуется им больше, чем просто запеченному овощу. Да и перекусывать оладьями удобнее.
Приготовить такое блюдо очень просто: использовать цельнозерновую муку, добавить пару яиц, тыкву или кабачок.
Хороший вариант — сделать смузи и подать его, например, к каше.
Приготовить напиток в блендере легко: смешать овощи, несколько листиков шпината и любимый ребенком фрукт. Можно добавить кокосовое молоко. Так ребенок получит много клетчатки.
Смузи обязательно должен быть теплым: холодный плохо переваривается.
Сосредоточившись на заботе о детях, важно не забывать о себе. Взрослым тоже нужно следить за питанием и вести здоровый образ жизни, чтобы оставаться энергичными и полными сил.