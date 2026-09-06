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    Йогурт может вызвать истерику? Как приготовить ребенку идеальный завтрак, чтобы он не уставал в школе

    Нутрициолог Войтович: неправильный рацион влияет на здоровье и способности детей

    IMAGO/Zoonar.com/Yadav Dharmendr
    Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yadav Dharmendr/www.globallookpress.com

    Родители кормят детей на завтрак «полезными» кашами, йогуртами и мюсли, — а потом удивляются тому, что ребенок быстро устает или набирает лишний вес. Какие продукты на самом деле приносят больше вреда, чем пользы, и чем их заменить?

    Многие семьи даже не подозревают о том, что рацион их ребенка неполноценный. Они попадаются на удочку маркетологов, размещающих на упаковке надписи о натуральности и пользе продуктов, и не трудятся внимательно читать состав.

    IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano
    Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano/www.globallookpress.com

    «Часто ко мне на консультацию приходят дети, у которых в рационе очень много продуктов с добавленным сахаром и очень мало белка, жиров и клетчатки», — посетовала в беседе с 360.ru детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович.

    Сбалансированное питание — не просто слова. От того, что ребенок ест, зависят его иммунитет, энергичность и даже способность усваивать информацию в школе.

    «Коварные» продукты для детского завтрака

    1. Сладкие йогурты с добавками

    Как правило, такие продукты содержат много сахара и вызывают резкие скачки глюкозы в крови.

    «То есть ребенок быстро получает питание, у него поднимается сахар, а потом так же быстро падает, — и мы получаем изменение настроения. У маленьких детей это часто вызывает истерику», — рассказала собеседница 360.ru.

    Elena Sikorskaya/Russian Look
    Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

    Йогурты с добавленными ингредиентами должны сразу вызывать сомнения, подчеркнула Войтович. Она посоветовала изучать состав и выбирать максимально цельные, чистые продукты без добавок.

    Чем заменить?

    Если ребенок любит йогурты, пусть они изначально будут натуральными, без наполнителя. Можно купить, например, греческий йогурт и самим добавить туда фрукт или гранолу без сахара.

    2. Хлопья, которые заливают молоком

    Нутрициолог назвала этот продукт «инсулиновой бомбой». Она указала на то, что молочные продукты и хлопья, содержащие много сахара, обладают высоким гликемическим индексом. Это показатель скорости, с которой углеводы из продуктов питания расщепляются до глюкозы и попадают в кровь.

    Simon Belcher/imageBROKER.com
    Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    «Эти хлопья очень сильно поднимают уровень инсулина в крови. Может пойти очень сильное нарушение углеводного обмена и активное накопление жира», — пояснила Войович.

    По ее словам, именно из-за подобных неполноценных приемов пищи, в которые человек получает много сахара, но мало белка, клетчатки, жиров и углеводов, сейчас так часто приходится наблюдать лишний вес и у детей, и у взрослых.

    Чем заменить?

    Адекватной заменой станет овсянка, которую нужно варить не менее 20 минут, или гречка. К каше можно добавить ягоды, яйцо как источник белка, йогурт или творог. Эти продукты содержат полезные жиры и хорошо насыщают.

    Можно использовать растительный йогурт или растительное молоко, например, кокосовое. Оно достаточно жирное, и ребенок проголодается небыстро.

    3. Каши быстрого приготовления

    Сладкие каши в пакетиках, которые разводятся буквально за пять минут, — это удобно, но уже через час после такого завтрака ребенок будет голодным, предупредила собеседница 360.ru.

    Ingram Images
    Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

    Чем заменить?

    Лучше опять же приготовить нормальную цельнозерновую кашу и добавить к ней фрукты, ягоды, орехи.

    Если утром не хватает времени, можно с вечера промыть и замочить крупу, и она сварится гораздо быстрее.

    4. Соки

    В детских соках нет добавленного сахара, но очень много фруктозы. Это природный сахар, но он тоже сильно нагружает печень и вызывает резкий скачок глюкозы в крови.

    Чем заменить?

    На перекус лучше предложить фрукт. Так ребенок получит не только сахар, но и ценную клетчатку, которую недобирают в рационе очень многие дети, подчеркнула Войтович.

    Visio Images/imageBROKER.com
    Фото: Visio Images/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

    5. «Полезные» батончики: важно читать состав

    В таких перекусах тоже зачастую много сахара.

    Хорошо, если вместо него используются природные сахарозаменители, например, мед, стевия или сироп топинамбура. Но сахарозаменители не должны стоять в составе на первом месте. В него должны входить цельные злаки.

    Кроме того, стоит обращать внимание на количество белков, жиров и углеводов. В протеиновом батончике белка должно быть примерно столько же, сколько углеводов, — тогда батончик не будет вызывать скачков сахара в крови и насытит надолго.

    Как выстроить правильный рацион для ребенка?

    Нужно следить, чтобы в каждом приеме пищи были белки, жиры, клетчатка и сложные углеводы. И тогда ребенок будет хорошо насыщаться, чувствовать себя активно, у него будет хороший иммунитет.

    Если не хватает цельных злаков, недостаточно белка, жиров, у ребенка быстро заканчивается энергия, и он будет вялым, не будет хотеть учиться. Чтобы ребенок вывозил учебную нагрузку и при этом не болел, нужно выстраивать его рацион полноценно.

    Наталья Войтович

    детский интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью

    Вот пара возможных вариантов идеального завтрака:

    Ingram Images
    Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

    Орехи содержат полезные жиры и белок, а бразильские — еще и селен, очень важный для работы иммунной системы и щитовидной железы. Школьнику можно давать три орешка в день, малышу достаточно и одного.

    Что делать, если ребенок не любит овощи?

    У многих детей овощи ассоциируются с чем-то невкусным. Выход — использовать их в измельченном виде, в оладьях или вафлях. Ребенок точно обрадуется им больше, чем просто запеченному овощу. Да и перекусывать оладьями удобнее.

    Приготовить такое блюдо очень просто: использовать цельнозерновую муку, добавить пару яиц, тыкву или кабачок.

    Хороший вариант — сделать смузи и подать его, например, к каше.

    IMAGO/www.imago-images.de
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

    Приготовить напиток в блендере легко: смешать овощи, несколько листиков шпината и любимый ребенком фрукт. Можно добавить кокосовое молоко. Так ребенок получит много клетчатки.

    Смузи обязательно должен быть теплым: холодный плохо переваривается.

    Сосредоточившись на заботе о детях, важно не забывать о себе. Взрослым тоже нужно следить за питанием и вести здоровый образ жизни, чтобы оставаться энергичными и полными сил.