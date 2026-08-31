Подмосковный врач Митрофанова: ЗОЖ не требует полного отказа от удовольствий

Многие ошибочно полагают, что здоровый образ жизни требует полного отказа от удовольствий и изнурительных тренировок. Заведующая отделением медицинской профилактики Сергиево-Посадской больницы Марина Митрофанова отметила, что истинная забота о себе строится на балансе, а не на постоянных запретах.

«ЗОЖ включает достаточную физическую активность, рациональное питание, нормальный сон, отказ от курения, умеренное употребление алкогольных напитков и, конечно же, регулярные медицинские обследования», — рассказала медик.

Специалисты рекомендуют взрослым посвящать умеренной активности от 150 до 300 минут в неделю (или интенсивной — от 75 до 150 минут). При этом спортзал не является единственным инструментом: пользу приносят обычная ходьба, подъем по лестнице и даже домашние хлопоты.

Хотя наследственность и экология играют свою роль, такие диагнозы, как диабет или гипертония, чаще всего становятся следствием повседневных привычек.

«Гены — не приговор. Многое зависит от того, как они проявят себя в течение жизни, а это уже зона нашей ответственности», — отметила Марина Митрофанова.

Людям с лишним весом или проблемами суставов следует избегать ударных нагрузок. Резкий старт может травмировать организм. Оптимальным выбором станут плавание, аквааэробика, велотренажер или прогулки в спокойном темпе.

При появлении резкой боли, сильной одышки или головокружения занятие нужно прекратить немедленно. Тем, у кого уже есть заболевания опорно-двигательного аппарата, необходимо согласовать график тренировок с лечащим врачом для создания безопасной индивидуальной программы.