Ужинать не стоит. Как правильно есть арбуз
Диетолог Русакова: норма арбуза в сутки составляет 300-500 граммов
Арбуз — полезное и любимое многими сезонное лакомство, но в неумеренных дозах оно может стать причиной проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо знать несколько простых правил.
При каких болезнях нельзя
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с 360.ru отметила, что в питании важно соблюдать чувство меры.
«Для здорового взрослого человека порция арбуза может составлять от 300 до 500 граммов. Это количество позволяет избежать перегрузки организма сахарами и при этом восполнить жидкость», — отметила она.
Для детей с трех лет нормальная порция составляет 50-80 граммов. Если ребенок нормально переносит фрукт, то ему можно съедать до 150 граммов лакомства.
«Перед введением нового продукта, в том числе арбуза, желательно проконсультироваться с педиатром, потому что возможны и аллергические реакции, и пищевая непереносимость», — подчеркнула диетолог.
Также специалист рекомендовала с осторожностью есть арбуз людям с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом второго типа, заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. В таких случаях порцию рекомендуют уменьшить до 300 граммов, но есть ее не единовременно, а распределяя на несколько приемов пищи, объяснила Русакова.
«Переедание арбуза может привести к нарушению углеводного обмена у людей при преддиабете, при диабете, а также к расстройству пищеварительной системы. Так как продукт достаточно сладкий и содержит много пищевых волокон, то при избыточном потреблении возможно повышенное газообразование, вздутие и даже диарея», — уточнила эксперт.
Когда лучше есть
Она добавила, что арбуз может действовать как мочегонное и приводить к нарушению водно-солевого баланса.
«Если есть проблемы с почками, то возможны отеки, задержка жидкости. Это также возможно, если есть сердечная недостаточность. Продукт богат калием, поэтому это опасно его есть при заболеваниях почек. Если арбуз плохо вымыт, имеет трещины, то есть риск отравления», — сообщила диетолог.
Она перечислила правила, которые помогут насладиться фруктом, сохранив фигуру. Диетолог рекомендовала есть арбуз в первой половине дня или на полдник, а также избегать его поздним вечером, чтобы не нарушать сон из-за мочегонного эффекта.
«Можно употреблять его в качестве десерта, в качестве перекуса, для утоления жажды. Так как продукт достаточно объемный, но не калорийный, то это может хорошо насыщать», — подчеркнула специалист.
Она также рекомендовала не сочетать арбуз со сладким или продуктами, содержащими большое количество углеводов.