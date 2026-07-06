Ужинать не стоит. Как правильно есть арбуз

Арбуз — полезное и любимое многими сезонное лакомство, но в неумеренных дозах оно может стать причиной проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо знать несколько простых правил.

При каких болезнях нельзя

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с 360.ru отметила, что в питании важно соблюдать чувство меры.

«Для здорового взрослого человека порция арбуза может составлять от 300 до 500 граммов. Это количество позволяет избежать перегрузки организма сахарами и при этом восполнить жидкость», — отметила она.

Для детей с трех лет нормальная порция составляет 50-80 граммов. Если ребенок нормально переносит фрукт, то ему можно съедать до 150 граммов лакомства.

«Перед введением нового продукта, в том числе арбуза, желательно проконсультироваться с педиатром, потому что возможны и аллергические реакции, и пищевая непереносимость», — подчеркнула диетолог.

Также специалист рекомендовала с осторожностью есть арбуз людям с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом второго типа, заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. В таких случаях порцию рекомендуют уменьшить до 300 граммов, но есть ее не единовременно, а распределяя на несколько приемов пищи, объяснила Русакова.

«Переедание арбуза может привести к нарушению углеводного обмена у людей при преддиабете, при диабете, а также к расстройству пищеварительной системы. Так как продукт достаточно сладкий и содержит много пищевых волокон, то при избыточном потреблении возможно повышенное газообразование, вздутие и даже диарея», — уточнила эксперт.