Ядовитый конкурент борщевика. Чем опасен ясенец
Садовод Туманов: едкие эфирные масла ясенца вызывают фитодерматит, а не ожог
Москвичка попала в больницу после ожога ясенцом. Это растение составило конкуренцию борщевику по ядовитости. Чем оно опасно, выяснил 360.ru.
«Склиф» принял пациентку с ожогами ясенцем
На красивый, но ядовитый цветок женщина наткнулась, отдыхая на юге России. После соприкосновения с ясенцом на ее руках, ногах, груди и шее остались ожоги.
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского обработали поврежденную кожу и сняли последствия воздействия токсинов. Пациентка провела в больнице четыре дня.
Растение «неопалимая купина»: два вида ясенца
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил ведущей 360.ru Елене Кононовой, что это растение давно известно специалистам. В климатическом поясе Москвы оно растет как в диком виде, так и окультуренном, высаживается специально для красоты.
«Много декоративных форм ясенца, которые очень хорошо высаживать, например, в парках, скверах. Они очень красивые, практически безугодные, растут сами по себе, очень долго цветут. Фитодизайнеры любят ясенец», — рассказал он.
Как и все другие растения, ясенец имеет свои недостатки. Туманов сообщил, что он выделяет едкие эфирные масла. Причем об опасности этого цветка известно с древности.
Есть предположение, что та самая «неопалимая купина» это и есть ясенец.
Андрей Туманов
Председатель «Садоводов России»
О волшебных свойствах ясенца слагались легенды и мифы. Собеседник 360.ru рассказал, что считалось, будто если поднести к облаку эфирных масел вокруг этого растения спичку, оно может загореться. Однако на практике это не подтвердилось, поджечь его не удалось.
Ожог от ясенца: как защититься и чем помочь
Ясенец выделяет довольно много эфирных масел. Туманов сообщил, что при соприкосновении с кожей они, как и борщевик, могут спровоцировать фитодерматит, принимаемый за ожог.
«Эфирные масла, либо фуранокумарин у борщевика, они делают кожу беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами. То есть фактически ожог-то происходит от солнца, вот это надо знать», — сказал глава «Садоводов России».
Туманов добавил, что понимающие это люди могут, попав в заросли борщевика и измазавшись его соком с ног до головы, не получить ожогов, если не выйдут на солнце или примут душ. То же правило действует в случае с ясенцом.
«Есть люди, предрасположенные к фитодерматиту, а есть не предрасположенные. То есть, например, брюнеты и шатены они как-то лучше переносят. Хуже всего этот фитодерматит „вешается“ на блондинов и рыжих», — рассказал он.
Склонным к фитодерматиту людям собеседник 360.ru посоветовал держаться подальше от ясенца и других растений, выделяющих чреватые ожогами эфирные масла, например, от пастернака. Остальных он призвал работать с этой культурой в перчатках и не сажать на даче, если там отдыхают дети.