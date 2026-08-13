Сегодня 00:17 Ядовитый конкурент борщевика. Чем опасен ясенец Садовод Туманов: едкие эфирные масла ясенца вызывают фитодерматит, а не ожог Эксклюзив

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Москвичка попала в больницу после ожога ясенцом. Это растение составило конкуренцию борщевику по ядовитости. Чем оно опасно, выяснил 360.ru.

«Склиф» принял пациентку с ожогами ясенцем На красивый, но ядовитый цветок женщина наткнулась, отдыхая на юге России. После соприкосновения с ясенцом на ее руках, ногах, груди и шее остались ожоги.

Фото: Пресс-служба НИИ скорой помощи имени Склифосовского в «Максе»

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского обработали поврежденную кожу и сняли последствия воздействия токсинов. Пациентка провела в больнице четыре дня. Растение «неопалимая купина»: два вида ясенца Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов сообщил ведущей 360.ru Елене Кононовой, что это растение давно известно специалистам. В климатическом поясе Москвы оно растет как в диком виде, так и окультуренном, высаживается специально для красоты.

Фото: H. J. Igelmund/blickwinkel / www.globallookpress.com

«Много декоративных форм ясенца, которые очень хорошо высаживать, например, в парках, скверах. Они очень красивые, практически безугодные, растут сами по себе, очень долго цветут. Фитодизайнеры любят ясенец», — рассказал он. Как и все другие растения, ясенец имеет свои недостатки. Туманов сообщил, что он выделяет едкие эфирные масла. Причем об опасности этого цветка известно с древности.

Есть предположение, что та самая «неопалимая купина» это и есть ясенец. Андрей Туманов Председатель «Садоводов России»

О волшебных свойствах ясенца слагались легенды и мифы. Собеседник 360.ru рассказал, что считалось, будто если поднести к облаку эфирных масел вокруг этого растения спичку, оно может загореться. Однако на практике это не подтвердилось, поджечь его не удалось. Ожог от ясенца: как защититься и чем помочь Ясенец выделяет довольно много эфирных масел. Туманов сообщил, что при соприкосновении с кожей они, как и борщевик, могут спровоцировать фитодерматит, принимаемый за ожог.

Фото: Erhard Nerger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Эфирные масла, либо фуранокумарин у борщевика, они делают кожу беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами. То есть фактически ожог-то происходит от солнца, вот это надо знать», — сказал глава «Садоводов России». Туманов добавил, что понимающие это люди могут, попав в заросли борщевика и измазавшись его соком с ног до головы, не получить ожогов, если не выйдут на солнце или примут душ. То же правило действует в случае с ясенцом.