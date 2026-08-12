Врач Богданов рассказал, что последствия контакта с борщевиком могут потребовать пересадку кожи

Заведующий ожоговым отделением ГБУЗ «НИИ ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского» Краснодарского края Сергей Богданов в разговоре с RT предупредил о серьезных последствиях контакта с борщевиком.

Специалист рассказал, что соприкосновение с растением приводит к образованию ран, сопровождающихся болью. Пострадавший может провести на больничном до трех недель, особенно если пострадали нижние конечности.

Кроме боли, человека ожидает зуд и потеря трудоспособности. Если контакт с соком борщевика будет продолжительным, особенно у детей, это может закончиться пересадкой кожи или серьезными косметическими дефектами.

По словам врача, у детей и женщин более тонкая дерма, поэтому ожог будет глубже. Последствия зависят от того, какая была одежда, где именно произошел контакт и сколько лет пострадавшему.