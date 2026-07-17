17 июля 2026 00:05 Инфаркт на грядке. Какие сигналы организма нельзя игнорировать дачникам Врач Кузьменко: нерегулярный прием лекарств от давления — большая ошибка Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Разгар дачного сезона — период, когда многие горожане стремятся провести как можно больше времени на своих загородных участках, наслаждаясь свежим воздухом и сбором урожая. Однако именно летом медики фиксируют рост сердечно-сосудистых происшествий среди дачников. Какие симптомы нельзя списывать на обычную усталость, действительно ли жара создает особые риски и как обезопасить себя и близких, разбирался 360.ru.

Инсульт или инфаркт как пиковая точка Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с 360.ru обозначил ключевую проблему: дело не в том, что погруженные в работу на участке дачники пропускают опасные сигналы организма, а в том, что многие не замечают, как десятилетиями накапливают факторы риска. «По-настоящему серьезные сигналы, как правило, никто не игнорирует, но перед этим человек мог не заниматься своим здоровьем годами. И когда накапливается критическая масса, часто уже ничего нельзя сделать. Инсульт или инфаркт, от которых люди погибают, — это уже пиковая точка, к которой человек шел лет 20», — пояснил эксперт. По словам специалиста, рост кардиологических рисков у дачников в летний период связан не столько с физической активностью, сколько с погодными условиями. Резкие перепады температуры становятся триггерами для тех, у кого уже есть предрасположенность.

Есть определенная тенденция в жару, но экстремальный холод может тоже привести к печальным последствиям. Перепады температуры, неважно, жара это или холод, повышают нагрузку. И рвется там, где тонко. Но это не значит, что нужно сидеть дома и ничего не делать. Филипп Кузьменко

Кузьменко призвал подходить к решению проблемы с другой стороны. По его словам, регулярный контроль базовых показателей — как минимум артериального давления и уровня холестерина — хоть и не дает абсолютной гарантии, но значительно снижает риски. Заметив, что показатели выходят за пределы нормы, есть возможность вовремя обратиться к врачу.

Фото: РИА «Новости»

«Наша задача — делать то, что должно. Это значит — контролировать давление, следить за весом и питьевым режимом. И дальше смело идти по жизни», — отметил собеседник 360.ru. Какие симптомы нельзя списывать на усталость Главное правило, которое должен усвоить каждый дачник: состояние, возникшее впервые, требует внимания. Особенно если оно мешает нормально двигаться.

Нельзя списывать на обычную усталость внезапные состояния, когда ты не можешь встать и пойти. Тем более, если такое происходит в первый раз. Обязательно нужно привлечь медицинскую помощь. Филипп Кузьменко

Помимо проблем с передвижением, немедленной реакции требует внезапная боль в груди, сильная нехватка воздуха, резкая головная боль и предобморочное состояние. В таких случаях необходимо прекратить работу на грядках и звонить в скорую.

Фото: РИА «Новости»

Главные ошибки дачников В основной группе риска ожидаемо находятся пожилые люди. Однако есть ошибки, которые совершают дачники любого возраста. Пропуск лекарств. Самое распространенное заблуждение — принимать таблетки от давления только при плохом самочувствии. Это смертельно опасно. «Одна из частых ошибок — нерегулярный прием лекарств от давления. Их нужно принимать всегда, не только когда давление высокое, но и когда оно в норме. Действие этих средств завязано на поддержании постоянной концентрации препарата в крови, а для этого требуется прием в одно и то же время каждый день», — пояснил Кузьменко. Пропуск таблеток для коррекции давления, холестерина или сахара нарушает всю терапию, создавая скачки, которые могут привести даже к кризу. Неправильная физическая нагрузка. Многие дачники, особенно пожилые, работают в неудобных статичных позах, а потом пытаются избавиться от боли в спине с помощью лекарств. По словам врача, это путь к хроническим страданиям.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то есть боли в спине или суставах, напрямую зависят от того, как вы свое тело эксплуатируете. Филипп Кузьменко

Собеседник 360.ru призвал заниматься лечебной физкультурой на постоянной основе и не поднимать тяжести, будучи неподготовленным.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно вызвать скорую на дачу Если почувствовали себя плохо, алгоритм действий предельно прост, но требует точности. Чтобы бригада медиков сумела быстро вас найти и оказать помощь, необходимо: назвать точный адрес (название СНТ и номер участка);

указать ориентиры (магазин, заправка, вывеска);

кратко описать симптомы и жалобы;

при вызове помощи для другого кратно описать его состояние (например: упал, тяжело дышит, находится без сознания). Номер для вызова — 103 (с любого телефона). Если не дозваниваетесь, используйте 112. Кузьменко отметил, что заниматься самолечением до прибытия врачей в большинстве случаев не стоит. Исключение — когда человек знает свой диагноз и какие именно препараты ему нужно употребить. «Если дачник знает, что он гипертоник и знает, какие таблетки должен выпить, тогда это, конечно, нужно сделать. Но если не знает, лучше не делать ничего, просто вызвать скорую», — сказал специалист. Как обезопасить пожилых родителей на даче Чтобы защитить пожилых родителей, которые часто проводят время на даче самостоятельно, необходимо наладить ритуал связи.

Существуют специальные тревожные кнопки для пожилых, их можно приобрести родителям. Также стоит приобрести нормальный телефон и выбрать оператора связи, который хорошо ловит именно там, где расположен участок. Филипп Кузьменко