Садовод Туманов сообщил, что вечерний полив растений предпочтительнее в жаркую погоду

С приходом лета дачники сталкиваются с вопросом: как организовать полив огорода, чтобы не навредить растениям? Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов поделился с URA.RU рекомендациями по увлажнению почвы в жаркое время года.

Туманов объяснил, что вечерний полив предпочтительнее в жаркую погоду, так как в это время влага лучше впитывается и меньше испаряется. Однако полив теплицы вечером может привести к повышению влажности и образованию конденсата, что способствует развитию болезней растений.

Существует мнение, что капли воды на листьях могут обжечь растения, действуя как линзы. Специалист опроверг это заблуждение, заявив, что солнечный свет, проходя через капли воды, не причиняет вреда растениям.

Для качественного увлажнения плодовых деревьев в жару Туманов рекомендует выкопать вокруг дерева несколько ям и лить воду непосредственно в них.

«Так вся вода оказывается внутри пласта почвы и максимально впитывается корневой системой дерева», — пояснил эксперт. После полива ямы следует засыпать сухой почвой.

Чтобы предотвратить образование почвенной корки, важно своевременно рыхлить почву после полива. Это помогает сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням растений. Мульчирование также способствует сохранению влаги, защищая поверхностный слой почвы от испарения.