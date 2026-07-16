Терапевт Рыков отметил, что избыточная зевота может указывать на нарушение работы сердечно-сосудистой системы

Частая зевота без видимых причин может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, даже если человек достаточно отдохнул. Врач-терапевт Максим Рыков рассказал РИАМО , что такое состояние не всегда связано с усталостью.

По словам специалиста, избыточная зевота может быть признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Она иногда появляется за несколько часов до инфаркта миокарда или инсульта. В таких случаях организм пытается компенсировать недостаток кислорода, раздражая блуждающий нерв, отметил сайт pravda-nn.ru.

Также частая зевота может быть связана с неврологическими заболеваниями. Рассеянный склероз, опухоли головного мозга, эпилепсия и мигрени могут вызывать подобные симптомы. Это происходит из-за нарушений в работе центральной нервной системы и терморегуляции мозга.

Кроме того, зевота может быть признаком хронической гипоксии, которая возникает из-за анемии, заболеваний легких или синдрома обструктивного апноэ сна. Последнее состояние особенно опасно, так как увеличивает риск внезапной смерти во сне.

Если человек часто зевает и при этом чувствует слабость, головокружение, боль в груди, онемение или одышку, ему необходимо немедленно обратиться к врачу. Употребление кофе или других тонизирующих напитков в таких случаях не поможет, а может даже усугубить проблему.