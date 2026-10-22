Фейк: бизнес в России остался недоволен из-за защиты от БПЛА

В Сети появился видеоролик, в котором российские предприниматели якобы высказали недовольство, что власти обязали бизнес самостоятельно защищать продукцию от атак БПЛА. Однако он оказался фейковыми.

Фейк

В социальных сетях распространяют видеоролики, в которых некий мужчина анализирует некие высказывания по поводу самозащиты бизнеса от БПЛА, которые якобы звучат с телеэкранов.

Далее он критикует государство, заявляя, что и налоги нужно платить, и обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

Правда

Распространяемый в социальных сетях видеоролик оказался очередным дипфейком. Для его создания использовали старое видео из блога автора материалов о саморазвитии, предназначении и отношении к деньгам.

«Донором» для дипфейка стала запись, опубликованная около восьми лет назад. В оригинале автор не говорил ни о БПЛА, ни о защите предприятий, ни о необходимости бизнесу самостоятельно обеспечивать безопасность.

Видео представляло собой открытую часть занятия курса «Я и Деньги. Золотой фундамент» и было посвящено совершенно другим темам: источникам дохода, связи денег и предназначения человека, поиску способов заработка и отношению к бизнесу и предпринимателям.

Авторы фейка взяли старую видеозапись на постороннюю тему и с помощью технологии дипфейка вложили в уста ее героя высказывания о защите бизнеса от БПЛА и критике государства, которых в оригинальном ролике не было.

Государство предусматривает меры защиты объектов промышленности, энергетики и транспорта от атак беспилотников, в том числе установление вокруг них зон безопасности и наделение соответствующих подразделений полномочиями по пресечению угроз с воздуха.

Собственники предприятий действительно обязаны обеспечивать антитеррористическую защищенность принадлежащих им объектов, однако конкретные требования и перечень необходимых мероприятий устанавливаются государством.

При угрозе применения БПЛА МЧС рекомендует организациям заранее определить порядок действий персонала, а при обнаружении беспилотника необходимо сообщить об угрозе по номеру 112, передать информацию экстренным службам и обеспечить безопасность людей.

Таким образом, информация, что предприниматели России высказали недовольство, что власти обязали бизнес самостоятельно защищать продукцию от атак БПЛА, недостоверна.

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