Фейк: в России хотят ввести локдаун из-за взрывного роста заболеваемости ОРВИ

В Сети начали обсуждать возможность введения нового локдауна в России из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Авторы публикаций ссылаются на информацию из Госдумы. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что в России планируют ввести новый локдаун из-за острой вспышки ОРВИ. Авторы постов и материалов ссылаются на Госдуму. Сообщается, что «заболеваемость взлетела на 63%». Также говорится, что решение за Роспотребнадзором, который может отправить всех на удаленку и уже призывает всех носить маски и мыть руки.

Разгоняет истерию, в частности, Telegram-канал «Бэкдор», отличающийся провокационной подачей материала и кликбейтными заголовками, а также своеобразной интерпретацией фактов.

Мы уже развенчивали фейки, которые «Бэкдор» выдавал за чистую правду.

Ранее авторы Telegram-канала одними из первых начали распространять информацию о якобы уволенном за отказ установить MAX молодом человеке, который по факту оказался блогером. Совсем недавно рассказывали о «масштабном сбое» в мессенджере МАХ, который не был подтвержден техническими средствами.

Основой для разговоров про локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ стала беседа депутата ГД РФ Татьяны Соломатиной с изданием «Абзац».

«Сейчас действительно идет рост заболеваемости и ОРВИ, и ковида. Ковид не в очень тяжелой форме и не так много, а вот с ОРВИ большое количество людей даже в моем окружении. Локдаун будет или нет — пока сложно сказать. Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. У них есть определенная статистика, которую они ведут каждый день. Все может быть. В этом году очень рано эта инфекция появилась. По сути дела, еще лето не закончилось, а грипп уже пошел», — сказала парламентарий.