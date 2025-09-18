Фейк: в России хотят ввести локдаун из-за взрывного роста заболеваемости ОРВИ
В России не планируют вводить локдаун из-за острой вспышки ОРВИ
В Сети начали обсуждать возможность введения нового локдауна в России из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Авторы публикаций ссылаются на информацию из Госдумы. В ситуации разобрался 360.ru.
Фейк
В Сети появились сообщения о том, что в России планируют ввести новый локдаун из-за острой вспышки ОРВИ. Авторы постов и материалов ссылаются на Госдуму. Сообщается, что «заболеваемость взлетела на 63%». Также говорится, что решение за Роспотребнадзором, который может отправить всех на удаленку и уже призывает всех носить маски и мыть руки.
Разгоняет истерию, в частности, Telegram-канал «Бэкдор», отличающийся провокационной подачей материала и кликбейтными заголовками, а также своеобразной интерпретацией фактов.
Мы уже развенчивали фейки, которые «Бэкдор» выдавал за чистую правду.
Ранее авторы Telegram-канала одними из первых начали распространять информацию о якобы уволенном за отказ установить MAX молодом человеке, который по факту оказался блогером. Совсем недавно рассказывали о «масштабном сбое» в мессенджере МАХ, который не был подтвержден техническими средствами.
Основой для разговоров про локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ стала беседа депутата ГД РФ Татьяны Соломатиной с изданием «Абзац».
«Сейчас действительно идет рост заболеваемости и ОРВИ, и ковида. Ковид не в очень тяжелой форме и не так много, а вот с ОРВИ большое количество людей даже в моем окружении. Локдаун будет или нет — пока сложно сказать. Роспотребнадзор должен сказать, нужно ли закрывать классы, школы, детские дошкольные учреждения или уходить на удаленку. У них есть определенная статистика, которую они ведут каждый день. Все может быть. В этом году очень рано эта инфекция появилась. По сути дела, еще лето не закончилось, а грипп уже пошел», — сказала парламентарий.
Соломатина не сказала ничего конкретного по поводу локдауна, просто выразила мнение, что локдаун может быть, а может и не быть, и что решение об этом за санитарным регулятором.
Также «Абзац» привел данные Роспотребнадзора, согласно которым число больных с диагнозом за неделю выросло на 63%, а среди школьников этот показатель даже выше — около 100%.
Напомним, что речь идет именно о приросте заболеваемости, поэтому «сумасшедшие цифры» — это совершенно естественный эффект низкой базы, характерный для сентября в нашей стране. Это видно по статистике за три года из доковидных времен. Такую же статистику мы видим в разрезе по неделям для 2012 и 2013 годов.
Для 37 и 38 недели — середины сентября — характерен всплеск заболеваемости из-за нестабильной погоды и начала занятий в школах и вузах — более тесного общения в закрытых помещениях. О том, что такая динамика характерна для этого периода года, говорят и в Роспотребнадзоре.
Для декабря, несмотря на сопоставимые данные, значения прироста будут гораздо скромнее, потому что сравнение уже будет с периодами текущего эпидсезона. Это отражается и в новостном поле. В конце декабря 2023 года прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил всего 5%.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости в допмерах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Главный санитарный врач России призвала быть очень внимательными из-за роста заболеваемости ОРВИ, содержать в чистоте руки, гаджеты и все поверхности вокруг.
Также Попова акцентировала внимание на эффективности масок как средства защиты от ОРВИ. При этом никаких дополнительных мер регулирования вводить не планируют. В Роспотребнадзоре не предполагают это делать, в этом нет никакой необходимости, оснований для введения локдауна нет никаких, подытожила Анна Попова.
Таким образом, информация о том, что в России из-за взрывного роста заболеваемости ОРВИ планируют ввести локдаун, не соответствует действительности.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.