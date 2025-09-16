Фейк: в мессенджере МАХ случился масштабный сбой

В ряде Telegram-каналов распространили информацию о масштабном сбое в работе мессенджера МАХ. На самом деле приложение работало стабильно, данные оказались недостоверными.

Фейк

В мессенджер МАХ случился масштабный сбой. Пользователи не могли зайти в приложение и отправлять сообщения. Распространяющие эту информацию Telegram-каналы сослались на сервис Downdetector, в котором на основании жалоб от пользователей появляются новости об ошибках в работе разных сервисов.

Правда

На самом деле, крупного сбоя в работе мессенджера не было. Telegram-каналы распространили скриншот сервиса Downdetector где видно, что примерно в 20:00 15 сентября поступило около 60 жалоб на некорректную работу за 15 минут.

При детальном анализе стало ясно, что жалобы поступали на протяжении примерно четырех часов. Пиковое значение составило до 160 жалоб за 15-минутный интервал. Однако уровень технических неисправностей оставался практически нулевым.