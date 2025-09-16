Фейк: в мессенджере МАХ случился масштабный сбой
МАХ работает в штатном режиме, сообщения о масштабном сбое ложные
В ряде Telegram-каналов распространили информацию о масштабном сбое в работе мессенджера МАХ. На самом деле приложение работало стабильно, данные оказались недостоверными.
Фейк
В мессенджер МАХ случился масштабный сбой. Пользователи не могли зайти в приложение и отправлять сообщения. Распространяющие эту информацию Telegram-каналы сослались на сервис Downdetector, в котором на основании жалоб от пользователей появляются новости об ошибках в работе разных сервисов.
Правда
На самом деле, крупного сбоя в работе мессенджера не было. Telegram-каналы распространили скриншот сервиса Downdetector где видно, что примерно в 20:00 15 сентября поступило около 60 жалоб на некорректную работу за 15 минут.
При детальном анализе стало ясно, что жалобы поступали на протяжении примерно четырех часов. Пиковое значение составило до 160 жалоб за 15-минутный интервал. Однако уровень технических неисправностей оставался практически нулевым.
Для сравнения можно посмотреть на скриншоты сбоев в WhatsApp*. На изображении видно, что жалобы на работу сервиса также фиксировали, но они были обоснованы — уровень технических неполадок практически синхронизирован с графиком пользовательских сообщений о проблемах.
Если же обратиться к малоизвестному мессенджеру imo, то процент технических сбоев достигал почти 90%, и жалобы также поступали, однако их количество было несоизмеримо меньше из-за непопулярности сервиса в России.
Новость о якобы сбоях в работе МАХ одним из первых распространил Telegram-канал «Бэкдор». Ранее его уже замечали в распространения фейка.
В самом МАХ заявили, что мессенджер работал в штатном режиме.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.