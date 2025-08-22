Фейк: россиянина уволили из-за отказа устанавливать мессенджер MAX

В Сети появилась информация о том, что молодого россиянина уволили с работы за отказ установить мессенджер MAX. В качестве доказательств приводятся видео, где он рассказывает свою историю, а также фрагменты переписки с начальством. Что произошло на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется ролик, в котором молодой человек рассказывает, что его уволили со склада, где он работал, за отказ от установки мессенджера MAX. В качестве доказательства приводится видео, снятое самим уволенным, а также скрины переписки с начальством.

Молодой человек утверждает, что он не отказывался наотрез от установки нацмессенджера, просто предложил поставить его на альтернативный телефон, однако это не устроило начальника, и он назвал его «либерахой», заявив, что «он не может продолжать работать начальником склада».

Правда

На самом деле, мужчина, которого уволили со склада, — блогер. Зовут его Георгий Гура. В апреле 2024 года он создал канал DRAMATURG production о написании книг.

Гуре всего 23 года, родился и вырос в Зеленограде. Судя по резюме, опубликованному в Telegraph, сам себя он видит именно контент-менеджером и SMM-менеджером.

Об этом говорит и его опыт работы. В разделе «Дополнительная информация» молодой человек пишет, что успел поработать и диспетчером в строительной организации, однако тут начинаются расхождения. Кроме того, Гура интересуется видеомонтажом, видеографией, написанием сценариев и текстов, как копирайтер.

В видео Гура заявляет, что работал начальником склада, с этой позиции его и уволили. Однако при просмотре вакансий выясняется, что рассматриваются на соответствующую позицию, как правило, кандидаты с опытом от трех до шести лет, независимо от того, Москва это или Калининград (где, судя по всему, Гура проживал некоторое время).

В Калининграде есть вакансии с требуемым опытом от одного до трех лет, однако, судя по резюме, у Гуры релевантного опыта нет.

К тому же, стоит учитывать, что часть времени он провел за границей, о чем рассказывал в своих видео. В Россию он вернулся в 2024 году и завел ИП, основной деятельностью которого обозначена деятельность рекламных агентств (73.11).

Среди дополнительных значатся строительство жилых и нежилых зданий (41.20), издание книг (58.11) и производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.11). Таким образом, в описании деятельности ИП отражены интересы и опыт кандидата, возможно, случайный.

Нужно отметить, что видео Георгия не вызывали такого уж ажиотажа, по просмотрам выстрелил только ролик с «увольнением» со склада, однако тут не обошлось без серьезной поддержки. Видео Гура выложил в Сеть 20 августа, и оно не привлекло внимания, однако на следующий день сразу несколько Telegram-каналов и пабликов ВК практически одновременно опубликовали новости об «уволенном за отказ от MAX».

Все это больше похоже на скоординированную атаку на нацмессенджер. Причем в этих же пабликах не прекращается поток «новостей», очерняющих репутацию платформы.

На нападки на MAX обратили внимание и военкоры. В частности, Юрий Подоляка связал атаку с действиями ЦИПсО. Военкоры «Русской весны» также отметили искусственность противодействия мессенджеру MAX. Разоблачительные материалы с опровержением ситуации с увольнением также опубликовал ряд крупных изданий, таких как «Регнум», «Взгляд», «Федерал Пресс» и другие.

Между тем на ситуацию обратили внимание и в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Андрей Свинцов заявил, что готов лично разобраться в деле и, в случае подтверждения факта увольнения за неустановку мессенджера, обратиться в трудовую инспекцию с целью защиты прав сотрудника склада.

Свинцов считает, что если все описанное в видео Гуры — правда, то это нарушение Трудового кодекса, и после проверки инспекции его восстановят в должности.

Таким образом, информация о том, что из-за отказа установить национальный мессенджер MAX уволили одного из работников склада, причем не называется, какого именно, не является достоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.



