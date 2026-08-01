Диетолог Русакова предупредила об опасности недожаренного шашлыка

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что недожаренный шашлык может привести к поражению мозга, легких и потере зрения, передает «Абзац» .

Недожаренное мясо может содержать опасные бактерии и паразитов, способных вызвать тяжелые заболевания. Также плохо приготовленное мясо способно вызвать острые кишечные инфекции из-за норовирусов и ротавирусов.

Русакова пояснила, что недоготовленная говядина и свинина могут содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. Эти бактерии особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Недожаренная свинина может стать причиной трихинеллеза, который сопровождается лихорадкой, мышечными болями и отеками. Патогены попадают в мясо главным образом из-за нарушений при хранении и обработке, сообщает Москва 24.

Диетолог посоветовала покупать мясо в проверенных магазинах, требовать сертификат качества и соблюдать гигиену во время маринования и приготовления шашлыка.