«Человек перестает ходить». Россиян предупредили о последствиях вируса Коксаки

Туристы подхватили в Турции инфекцию, вызванную вирусом Коксаки. Аналогичный диагноз уже нескольким пациентам поставили российские врачи. Врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала 360.ru, чем опасно заболевание и как его распознать.

Симптомы Коксаки

«Вирус Коксаки передается, как все вирусы, воздушно-капельным путем. Первые симптомы — это огромная слабость, высокая температура до 39 градусов и головные боли», — перечислила она.

Сыпь при Коксаки, по словам специалиста, имеет отличительные особенности. В отличие от других, этот вирус проявляется в основном на кожных покровах, а не в горле. Больные покрываются мелкой красной сыпью, которую Лапа сравнила с геморрагиями — скоплениями крови. Она объяснила это тем, что вирус очень быстро проникает в сосуды.

«Но самый главный его признак — это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса — ни гриппа, ни COVID-19», — предупредила собеседница 360.ru.