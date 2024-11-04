Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

В школах и детсадах проконтролируют утренние фильтры после сообщений о Коксаки

Роспотребнадзор проверит организацию утренних фильтров в детских садах и школах в регионах России после сообщений о случаях вируса Коксаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с выявлением случаев вызванных Коксаки заболеваний Роспотребнадзор проконтролирует проведение в школах и детских садах утренних фильтров, которые в период сезонного подъема заболеваемости являются обязательными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами», — заявили в пресс-службе.

Утренние фильтры — проверка на наличие признаков болезни, таких как насморк, кашель или повышенная температура. Если у ребенка выявят симптомы, то его изолируют от коллектива до полного восстановления.

Ранее стало известно, что вирус Коксаки обнаружили в четырех регионах страны — Краснодарском крае, Владимирской области, Подмосковье и Москве. Симптомы болезни — болевые ощущения в животе, тошнота, боль в горле, мышечные и головные боли.