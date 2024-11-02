Курортный жар. Россиянам рассказали, бояться ли эпидемии вируса Коксаки

России не грозит эпидемия вирусов Коксаки, которыми, предположительно, начали массово заражаться туристы на турецком курорте Белек. Об этом в интервью 360.ru рассказал инфекционист и вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Это большая группа, они распространены по всему миру, везде можно заразиться. Пандемий, каких-то эпидемий больших они не дают», — сообщил врач.

При этом заболеть одновременно могут сотни или тысячи человек. Вирус Коксаки, как правило, вызывает нарушения в работе кишечника, диарею. Может появляться сыпь на руках, ногах и в горле, подниматься температура.

«Вообще, Коксаки могут вызывать довольно разнообразные инфекции у человека: сердечные заболевания, респираторного характера, ангины», — сказал Альтштейн.

Симптомы коронавирусной инфекции в основном респираторные: насморк, кашель.

«Если респираторные симптомы не доминируют в этой вспышке, то это, конечно, не коронавирус», — прокомментировал медик данные о вспышке заболеваемости на турецких курортах.

Сыпь при вирусных инфекциях может быть, добавил инфекционист, но не как доминирующий симптом.

Российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек, у них поднималась температура выше 39 градусов. По одной версии, они могли подхватить вирус Коксаки. Ранее стало известно, что один из заразившихся вирусом в турецком отеле ребенок покрылся сыпью. В больницу попали еще несколько пациентов с похожими симптомами, они пожаловались на рвоту.