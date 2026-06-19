Частные клиники начнут работать по новым правилам. Что изменится для пациентов

Правила оказания платной медицинской помощи в России изменятся с 1 сентября 2026 года. Вышло соответствующее постановление правительства. О главных нововведениях и о том, как они скажутся на пациентах, — в материале 360.ru.

Договор с клиникой можно будет заключить дистанционно

Если у медицинской организации есть такие технические возможности, оформить с ней договор на оказание услуг можно будет через сайт или мобильное приложение. Казалось бы, если человек все равно пойдет в медучреждение, почему бы ему не заполнить все бумаги на месте? Дело в том, что цифровизация здравоохранения сделала более распространенной телемедицинскую помощь. В последние годы люди все чаще получают возможность обращаться за консультацией к врачу прямо из дома. «Любая клиника, получив лицензию на проведение телемедицинской консультации, может лечить этого пациента и оказывать ему медицинскую помощь. Раньше возникали затруднения с тем, как подписать дистанционный договор. Сейчас этот пробел в законодательстве был устранен», — пояснил 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук. Он назвал нововведение очень важным.

Пациенту разрешат не предъявлять паспорт

Теперь заполнять данные о пациенте смогут просто с его слов. При оказании анонимных услуг предоставлять данные паспорта его не обяжут. Раньше анонимная медицинская помощь была фактически запрещена. Человек, который обращался в клинику, обязан был предоставить документы, а если их не было, его записывали как неизвестную личность, эту личность устанавливали. А плановая медицинская помощь оказывалась только при наличии документов.

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В первую очередь это делалось для учета и предоставления сведений контролирующей организации. «Например, человек по полису ОМС хочет получить медицинскую помощь и обращается в лечебное учреждение, но не предоставляет свои паспортные данные. В этом случае больница не может получить деньги из фонда ОМС за лечение этого пациента. Сейчас такое стало возможным, но тоже с определенными ограничениями», — отметил Чернышук.

Клиники обяжут передавать сведения в единую систему

При оказании платных услуг медицинские организации будут предоставлять сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Казалось бы, в чем тогда смысл предыдущего нововведения и о какой конфиденциальности может идти речь?

На самом деле сведения о пациентах, составляющие врачебную тайну, защищены Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан», где есть статья «Врачебная тайна». Разглашение врачебной тайны влечет за собой ответственность вплоть до уголовной — в зависимости от последствий огласки.

Приговоры по статье о разглашении врачебной тайны в России уже были. Это не «мертвая» статья, которая вроде бы есть, но никто ее не использует. И это действительно очень опасно для врачей — рискнуть всем, чтобы предать огласке какие-то сведения, ставшие известными при исполнении профессиональных обязанностей. Николай Чернышук Медицинский юрист

Есть маленький нюанс: если данные незаконным способом получили злоумышленники, то ответственность медицинской организации снимается. В России были такие случаи, но, к счастью, единичные. Оператором ЕГИСЗ является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Оно защищает конфиденциальную информацию очень тщательно, считает Чернышук. Система ЕГИСЗ работает уже несколько лет, и ни об одной утечке пока не известно. Кроме того, у крупных клиник серьезная система безопасности — отдельные сервера, которые работают для сохранения конфиденциальных сведений.

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Раньше информацию о пациентах были обязаны передавать только государственные клиники. Сведения должны поступить в единую базу данных в течение двух суток. Оттуда она попадает на «Госуслуги», и человек может зайти на сайт и увидеть свою медкарту. Пока с системой ЕГИСЗ работают не все частные медицинские центры, но они обязаны это делать. «Если после приема врача в течение двух суток вы не получили заключение специалистов на „Госуслугах“, значит, есть какие-то проблемы в системной работе или клинике. Нужно обратиться к ним и сказать, чтобы они передали всю необходимую информацию. Она сохраняется в безопасности и предоставляется только самому пациенту», — подчеркнул Чернышук.

В договорах конкретизируют сроки оказания помощи

Раньше в договоре требовали прописывать только общие условия и сроки ожидания предоставления услуг. Предполагается, что прописывание четких сроков их оказания поможет повысить прозрачность отношений между пациентом и клиникой.

Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации 1 июня. Новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.