Сегодня 02:20 Африканский монстр. Смертельная болезнь уже в Париже: стоит ли россиянам опасаться Эболы? 0 0 0 Фото: Bernd Thissen/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Со вспышкой лихорадки Эбола в Африке справиться не смогли. Заболели тысячи, погибли пока сотни. Теперь вирус распространяется по миру: первый случай 24 июня выявили во Франции, вакцины и лекарства от Эболы нет. Проникнет ли смертельно опасный вирус в Россию и пришла ли пора переживать перед новой пандемией?

Что такое лихорадка Эбола Вспышка инфекции началась в ДР Конго в конце апреля 2026 года. Ее вызвал вирус Бундибуджио. Он приводит к лихорадке Эбола — это тяжелейшая, часто смертельная болезнь. Эффективного лечения в мире пока не существует. Среди первых жертв 2026 года оказались четыре врача, что само по себе мгновенно указывало на крайне заразный патоген. Уже в мае правительство ДРК объявило о начале 17-й в истории страны вспышки геморрагической лихорадки Эбола. ВОЗ присвоила ей статус чрезвычайной ситуации международного значения. Геморрагическая лихорадка Эбола поражает внутренние органы. Зачастую человек просто истекает кровью. За полвека вирус унес жизни около 15 тысяч человек в Африке. Эпицентром нынешней вспышки стала провинция Итури. К середине июня 2026 года болезнь охватила более 20 зон в трех восточных провинциях ДРК — Итури, Северном и Южном Киву.

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От цифр холодеет кровь В середине июня 2026 года директор управления ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Абдирахман Махамуд сообщил, что лабораторно удалось подтвердить 1048 случаев заражения. Умерли 267 человек, уровень смертности превысил 25%. Это рекордное число подтвержденных случаев за первый месяц вспышки за всю историю Эболы в Африке. Эпидемия, продолжает распространяться, 84% коечного фонда в пострадавших районах уже занято. Доктор Ричард Коджан из провинции Итури в беседе с ABC заявил, что ситуация «полностью вышла из-под контроля». По его словам, пока врачи отследили только 20% тех, кому вирус могли передать заболевшие. Реальное количество заражений намного выше. Кроме того, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию только в середине мая. Вспышка началась за несколько недель до этого — и оставалась незамеченной. Вирус мог циркулировать в регионе в течение нескольких месяцев, в The New York Times заметили, что всего через 10 дней после объявления о вспышке эболавирусной инфекции она стала уже третьей по величине за всю историю наблюдений. Эпицентр распространения Эболы в этот раз находится в зоне многолетнего вооруженного конфликта: на востоке ДРК и западе Уганды гражданские войны не утихают уже несколько десятилетий. Это серьезно влияет на работу медиков.

Фото: Michael Ukas/dpa / www.globallookpress.com

Почему местные напали на больницы Вакцин и одобренных лекарств от Эболы нет. Врачи могут влиять на ситуацию только изоляцией заболевших, отслеживанием их контактов и терапией. С этим начали бороться местные жители. В мае 2026 года в городе Рвампара провинции Итури разъяренная толпа ворвалась в лечебный центр организации и подожгла две госпитальные палатки. Поводом стал отказ медперсонала выдать тело недавно скончавшегося от Эболы молодого человека. Шесть пациентов бежали из охваченного огнем учреждения. Всего через день в Монгбвалу конголезцы подожгли два кампуса, где на карантине оставались зараженные — 18 из них сбежали, найти их не удалось. Спустя неделю в том же городе местные жители вновь напали на больницу и потребовали отдать им тела погибших. Тело человека, скончавшегося от Эболы, остается крайне заразным около 50 дней после смерти. ВОЗ требует хоронить их бригадами в защитных костюмах. Для многих конголезцев подобные запреты — оскорбление памяти усопших. Часть населения искренне убеждена, что Эбола это «выдумка белых людей» или насланное колдунами проклятие.

Фото: str/XinHua / www.globallookpress.com

Пандемия началась? Случай во Франции Сдержать вирус в пределах ДРК не удалось. В середине мая 2026 года первые случаи Эболы зарегистрировали в Уганде. Страна немедленно закрыла границы. Так же поступила и Руанда. Замбия ввела усиленный медицинский контроль. Таиланд предписал всем прилетающим из зоны вспышки три недели принудительной изоляции. США запретили въезд иностранцам, побывавшим в ДРК, Уганде или Южном Судане. Канада объявила о приостановке иммиграционных процедур для граждан этих стран сроком на 90 дней. Список государств с введенными запретами или жесткими проверками пополнили Багамские острова, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Мексика и ОАЭ. И 24 июня первый случай заболевания Эболой выявили во Франции. Заразился врач гуманитарной организации, работавший в ДРК. Медика изолировали еще до получения положительного результата теста, состояние его оценивалось как стабильное. Власти немедленно начали работу по выявлению всех, с кем контактировал пациент. Их обязали пройти 21-дневную домашнюю изоляцию под наблюдением регионального агентства здравоохранения. Мужчина летел рейсом авиакомпании Air France, вместе с ним в самолете находились десятки людей.

Фото: РИА «Новости»

Каково это — болеть Эболой? Инкубационный период Эболы длится от двух дней, в некоторых случаях болезнь развивается через три недели. До самого конца человек выглядит здоровым, ни сам не подозревает о заражении, ни для окружающих угрозы не представляет. Болезнь обрушивается резко. Температура взлетает до 38–39 градусов, накатывает настолько сильная слабость, что трудно встать с постели, ломит мышцы и суставы, болит горло, раскалывается голова. «Проснулся с температурой. Я метался в жару три недели. В кровати лежал в майке, свитере и пальто, но все равно мерз. В больнице мне сказали, что это тяжелая малярия. Но потом начался понос, а сам я как будто помешался <…> В груди были ужасные боли, слишком сильные. В изоляционной палате у меня началось кровотечение. Никогда не видел, чтобы из человека лилось столько крови. За десять минут из носа вылилось пол-литра», — цитировал Esquire жителя Уганды, которому удалось выжить. При благоприятном течении болезнь отступает через две-три недели. Полноценное восстановление занимает несколько месяцев. У выживших вирус способен долго сохраняться в некоторых биологических жидкостях. В частности, в сперме переболевшего мужчины он выявляется до 12 месяцев после выздоровления.

Фото: РИА «Новости»

Почему паниковать рано Эбола не передается воздушно-капельным путем, как грипп или коронавирус. Заражение происходит только при прямом контакте с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями тела больного или умершего человека, через загрязненные поверхности. В период инкубации человек не является источником вируса — заразиться от него невозможно. Возбудитель способен некоторое время сохраняться на поверхностях и предметах, загрязненных биологическим материалом, однако уничтожается кипячением и стандартными дезинфицирующими средствами на основе спирта или гипохлорита натрия. Сценарий происходящего напоминает прошлые вспышки. В 2018–2020 годах в том же регионе произошла вспышка эболавируса Заир, чуть ли не крупнейшая в истории. Выйти за пределы ДРК и Уганды болезнь не смогла. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний оценил риск для туристов в Центральной Африке как низкий, для населения Европы в целом — как крайне низкий. Передачи вируса по воздуху между людьми в природных условиях не было зарегистрировано ни разу. ООН также считает риск глобального распространения заболевания «низким».

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Риск для россиян? В Российском союзе туриндустрии 360.ru рассказали, что появление первого заболевшего Эболой во Франции несет минимальные риски для российских туристов. Вернувшийся из ДР Конго сам обратился в больницу, он не успел нигде погулять или уехать в путешествие. Сейчас мужчина на карантине. Французские власти оценили вероятность масштабной вспышки как очень низкую. «На текущий момент от российских граждан, находящихся во Франции, не поступало обращений или сигналов беспокойства. Система работает в штатном режиме, паники нет <…> В отношении текущего случая во Франции риски для российских путешественников оцениваются как крайне низкие. Система контроля работает в штатном режиме, а единичный завоз не влияет на общую безопасность пребывания наших туристов во Франции», — отметили в РСТ. Профессиональное сообщество, включая Российский союз туриндустрии, ведет постоянный мониторинг эпидемиологической и иной обстановки в странах пребывания. При появлении даже минимальных угроз отрасль оперативно проинформирует туристов и выпустит соответствующие предупреждения, пообещали в РСТ.