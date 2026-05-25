Без вакцины и времени: почему вспышка Эболы в Африке стала вызовом для всего мира?
Эпидемиолог Оберемок: распространение Эболы можно будет купировать
Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке остается напряженной. Вспышку вызвал редкий штамм вируса Бундибуджо (BDBV), против которого пока нет одобренных вакцин или специфического лечения. Подробности — в материале 360.ru.
Что известно о распространении Эболы в Африке
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, в Демократической Республике Конго зарегистрировали более 900 предполагаемых случаев заражения, из которых 101 подтвердился лабораторно.
Власти ДРК сообщили о 204 предполагаемых смертях. Позже ВОЗ заявила о 220 летальных исходах из-за Эболы.
«Мы в срочном порядке наращиваем масштабы миссии, но в данный момент эпидемия развивается быстрее, чем мы ожидаем», — сказал Гебрейесус, призвав граничащие с ДРК страны незамедлительно принять меры.
Случаи заражения зафиксировали и в Уганде. Эксперты выделили несколько ключевых факторов, осложняющих борьбу с вирусом:
- отсутствие средств защиты. От штамма Бундибуджо нет ни вакцин, ни одобренных лекарств;
- вооруженные конфликты. В восточной части ДРК продолжаются боевые действия, что делает работу медиков крайне рискованной и затрудняет доступ к пострадавшим районам;
- нестабильность системы здравоохранения. Хроническое недофинансирование медицины в регионе серьезно ограничивает возможности реагирования;
- сопротивление местного населения. В ряде случаев жители нападают на медиков, сжигают изоляторы и отказываются выдавать тела умерших для безопасного захоронения, что способствует дальнейшему распространению инфекции;
- традиционные похоронные обряды. Прикосновение к телам умерших, больных Эболой, является одним из основных путей передачи вируса.
Меры реагирования на вспышку Эболы
ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения. Власти ДРК ввели ограничения на массовые собрания и поручили проведение похорон специальным бригадам. Некоторые страны, включая США, ввели ограничения на въезд для лиц, посещавших ДРК, Уганду и Южный Судан.
Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность применения экспериментальных вакцин и лекарств, находящихся на стадии разработки, но их эффективность и безопасность в условиях текущей вспышки еще предстоит подтвердить. По оценкам британских вирусологов, разработка специфической вакцины может занять от шести до девяти месяцев.
Один из первооткрывателей вируса, конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, считает, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер (изоляция, безопасная госпитализация) распространение вируса можно остановить за два-три месяца. Другие специалисты, учитывая сложную обстановку в регионе, настроены более пессимистично.
Насколько опасно распространение Эболы
Цифрам доверять сложно, пока не увидишь картину самостоятельно, отметил в комментарии 360.ru доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики КФУ Владимир Оберемок.
«Поэтому 900 человек еще не выглядит очень опасно. Если 900 человек заболеют в каком-то крупном мегаполисе развитой страны, это уже будет красный флаг, очень опасно. В Африке, где такое часто случается, это одна ситуация. Если подобное произойдет в крупном мегаполисе, это будет означать, ситуация вышла из-под контроля. <… > Будем смотреть за развитием ситуации», — добавил он.
Штамм Бундибуджо на 30% отличается от всех остальных, в частности поэтому против него нет вакцины.
И к нему специально никто не готовится, поэтому вакцины никто не создает так сразу, сходу. Плюс РНК-вирусы быстро меняются. Даже к этому подтипу со временем нужно делать другие варианты вакцины, как с гриппом каждый год происходит — новые вакцины создаются.
Владимир Оберемок
Республика Конго пережила уже 17 вспышек Эболы. Предотвратить распространение вируса на этот раз не удалось в том числе из-за уровня жизни.
«Я думаю, что это не высокоразвитая страна, к сожалению, как и многие страны в Африке. <… > Мы говорили о том, что в мире полмиллиона детей от малярии каждый год умирают, это гораздо более серьезная проблема», — подчеркнул Оберемок.
Он напомнил, что Конго — республика с кучей проблем, таких как голод, отсутствие питьевой воды в достаточном количестве и другие.
«Поэтому, как бы цинично ни звучало, никто не готовится к проблеме, где погибнет всего 900 человек», — объяснил биолог.
Ускорить распространение Эболы могут самые разные факторы.
Носители могут перемещаться, и это может привести к каким-то новым очагам в других странах, в том числе те, кто поедет на другие континенты с Африки. Поэтому здесь предполагать, что может происходить, мы не знаем. Опять же, опасность — когда это будет воздушно-капельный путь.
Владимир Оберемок
Пока для Эболы не характерна передача воздушно-капельным путем.
«Если это возникнет, в костюме аквалангиста надо будет ходить по улицам, это будет очень опасно. А в таком виде, в котором сейчас передаются все подтипы Эболы — не опасно. Это можно будет купировать. Конечно, нужно будет следить за этим внимательно», — заключил эксперт.
Что такое Эбола
Эбола — это острое тяжелое инфекционное заболевание, которое относится к группе вирусных геморрагических лихорадок и характеризуется высокой контагиозностью, быстрым развитием симптомов и серьезными осложнениями, часто приводит к летальному исходу. Инкубационный период — от двух до 21 дня.
Симптомы могут включать высокую температуру, слабость, головную и мышечные боли, боль в горле, рвоту, диарею, сыпь, нарушения функций почек и печени. На поздних стадиях возможны внутренние и внешние кровотечения (из носа, десен, влагалища), подкожные кровоизлияния. В тяжелых случаях возникают одышка, боли в груди, отеки, неврологические симптомы — спутанность сознания, раздражительность и агрессивность.
Летальность варьируется в зависимости от вида вируса и условий вспышки — от 25% до 90%. Естественными хозяевами предположительно считаются плодоядные летучие мыши семейства крылановых. Также случаи передачи инфекции фиксировались при контакте с шимпанзе, гориллами, лесными антилопами, дикобразами и другими дикими животными.
Пути передачи от человека к человеку: прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека или умершего от болезни, контакт с загрязненными предметами, например, одеждой, постельным бельем, медицинскими инструментами, половой контакт.