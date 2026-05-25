Сегодня 19:08 Без вакцины и времени: почему вспышка Эболы в Африке стала вызовом для всего мира? Эпидемиолог Оберемок: распространение Эболы можно будет купировать 0 0 0 Фото: Str/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Африка

Здравоохранение

Болезни

Медицина

Вирусы человека

Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке остается напряженной. Вспышку вызвал редкий штамм вируса Бундибуджо (BDBV), против которого пока нет одобренных вакцин или специфического лечения. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно о распространении Эболы в Африке По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, в Демократической Республике Конго зарегистрировали более 900 предполагаемых случаев заражения, из которых 101 подтвердился лабораторно. Власти ДРК сообщили о 204 предполагаемых смертях. Позже ВОЗ заявила о 220 летальных исходах из-за Эболы. «Мы в срочном порядке наращиваем масштабы миссии, но в данный момент эпидемия развивается быстрее, чем мы ожидаем», — сказал Гебрейесус, призвав граничащие с ДРК страны незамедлительно принять меры.

Фото: РИА «Новости»

Случаи заражения зафиксировали и в Уганде. Эксперты выделили несколько ключевых факторов, осложняющих борьбу с вирусом: отсутствие средств защиты. От штамма Бундибуджо нет ни вакцин, ни одобренных лекарств;

вооруженные конфликты. В восточной части ДРК продолжаются боевые действия, что делает работу медиков крайне рискованной и затрудняет доступ к пострадавшим районам;

нестабильность системы здравоохранения. Хроническое недофинансирование медицины в регионе серьезно ограничивает возможности реагирования;

сопротивление местного населения. В ряде случаев жители нападают на медиков, сжигают изоляторы и отказываются выдавать тела умерших для безопасного захоронения, что способствует дальнейшему распространению инфекции;

традиционные похоронные обряды. Прикосновение к телам умерших, больных Эболой, является одним из основных путей передачи вируса.

Фото: РИА «Новости»

Меры реагирования на вспышку Эболы ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения. Власти ДРК ввели ограничения на массовые собрания и поручили проведение похорон специальным бригадам. Некоторые страны, включая США, ввели ограничения на въезд для лиц, посещавших ДРК, Уганду и Южный Судан. Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность применения экспериментальных вакцин и лекарств, находящихся на стадии разработки, но их эффективность и безопасность в условиях текущей вспышки еще предстоит подтвердить. По оценкам британских вирусологов, разработка специфической вакцины может занять от шести до девяти месяцев. Один из первооткрывателей вируса, конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, считает, что при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер (изоляция, безопасная госпитализация) распространение вируса можно остановить за два-три месяца. Другие специалисты, учитывая сложную обстановку в регионе, настроены более пессимистично.

Фото: РИА «Новости»

Насколько опасно распространение Эболы Цифрам доверять сложно, пока не увидишь картину самостоятельно, отметил в комментарии 360.ru доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики КФУ Владимир Оберемок. «Поэтому 900 человек еще не выглядит очень опасно. Если 900 человек заболеют в каком-то крупном мегаполисе развитой страны, это уже будет красный флаг, очень опасно. В Африке, где такое часто случается, это одна ситуация. Если подобное произойдет в крупном мегаполисе, это будет означать, ситуация вышла из-под контроля. <… > Будем смотреть за развитием ситуации», — добавил он. Штамм Бундибуджо на 30% отличается от всех остальных, в частности поэтому против него нет вакцины.

И к нему специально никто не готовится, поэтому вакцины никто не создает так сразу, сходу. Плюс РНК-вирусы быстро меняются. Даже к этому подтипу со временем нужно делать другие варианты вакцины, как с гриппом каждый год происходит — новые вакцины создаются. Владимир Оберемок

Республика Конго пережила уже 17 вспышек Эболы. Предотвратить распространение вируса на этот раз не удалось в том числе из-за уровня жизни. «Я думаю, что это не высокоразвитая страна, к сожалению, как и многие страны в Африке. <… > Мы говорили о том, что в мире полмиллиона детей от малярии каждый год умирают, это гораздо более серьезная проблема», — подчеркнул Оберемок.

Фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что Конго — республика с кучей проблем, таких как голод, отсутствие питьевой воды в достаточном количестве и другие. «Поэтому, как бы цинично ни звучало, никто не готовится к проблеме, где погибнет всего 900 человек», — объяснил биолог. Ускорить распространение Эболы могут самые разные факторы.

Носители могут перемещаться, и это может привести к каким-то новым очагам в других странах, в том числе те, кто поедет на другие континенты с Африки. Поэтому здесь предполагать, что может происходить, мы не знаем. Опять же, опасность — когда это будет воздушно-капельный путь. Владимир Оберемок

Пока для Эболы не характерна передача воздушно-капельным путем. «Если это возникнет, в костюме аквалангиста надо будет ходить по улицам, это будет очень опасно. А в таком виде, в котором сейчас передаются все подтипы Эболы — не опасно. Это можно будет купировать. Конечно, нужно будет следить за этим внимательно», — заключил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что такое Эбола Эбола — это острое тяжелое инфекционное заболевание, которое относится к группе вирусных геморрагических лихорадок и характеризуется высокой контагиозностью, быстрым развитием симптомов и серьезными осложнениями, часто приводит к летальному исходу. Инкубационный период — от двух до 21 дня. Симптомы могут включать высокую температуру, слабость, головную и мышечные боли, боль в горле, рвоту, диарею, сыпь, нарушения функций почек и печени. На поздних стадиях возможны внутренние и внешние кровотечения (из носа, десен, влагалища), подкожные кровоизлияния. В тяжелых случаях возникают одышка, боли в груди, отеки, неврологические симптомы — спутанность сознания, раздражительность и агрессивность.

Интересно Летальность варьируется в зависимости от вида вируса и условий вспышки — от 25% до 90%. Естественными хозяевами предположительно считаются плодоядные летучие мыши семейства крылановых. Также случаи передачи инфекции фиксировались при контакте с шимпанзе, гориллами, лесными антилопами, дикобразами и другими дикими животными.

Пути передачи от человека к человеку: прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного человека или умершего от болезни, контакт с загрязненными предметами, например, одеждой, постельным бельем, медицинскими инструментами, половой контакт.