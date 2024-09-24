«Защищать нужно учителей». Зачем нужна криминализация закона об оскорблении чиновников

К применению наказания за оскорбление чиновников следует подходить гибко. На это в беседе с 360.ru указал депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя поправки в УК, предложенные главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Бросила в мэра ботинок и осталась безнаказанной

«Оскорблением юридическим является унижение чести и достоинства, выраженные в неприличной форме. С учетом того, в какой обстановке мы живем, какая нервозность, сколько несправедливости, у граждан, конечно, эмоции порой зашкаливают. Есть намеренные провокации в отношении представителей власти, неумышленные действия, эмоции. И здесь нужно подходить очень гибко, чтобы не было злоупотребления в местах», — высказался парламентарий.

Нилов предостерег от криминализации любых оскорбительных выпадов в отношении чиновников. Он напомнил историю, которая произошла на Сахалине, когда женщина бросила заплесневелый ботинок в мэра.

«Над женщиной чиновники много лет издевались. Ей по решению суда должны были дать новую квартиру, она жила в нечеловеческих условиях. Дошло до того, что она просто бросила в мэра ботинком, показав в каких условиях живет», — заметил Нилов.

Тогда история закончилась благополучно, женщину защитили, тут же дали квартиру. Но все это только благодаря освещению в СМИ, в ином случае могли бы привлечь к ответственности за оскорбление.

Нилов рассказал, что всегда выступал за гуманизацию наказания и предлагал некоторые статьи декриминизировать.