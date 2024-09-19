«Пойдешь пинком на улицу». Отец ученика в Челябинске начал угрожать учительнице

МВД проверяет сообщения об угрозах учительнице в челябинской школе № 71

В Челябинске отец ученика ворвался на урок и стал угрожать учительнице. Поводом, предположительно, стало замечание, которое она сделала школьнику. В МВД рассказали 360.ru, что проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

По данным местного «Агентства чрезвычайных новостей», пятиклассник, получив замечание, пообещал пожаловаться отцу. Вскоре в кабинет вбежал мужчина и начал материться на учительницу и угрожать.

«Ты здесь больше не останешься <…> Пойдешь пинком на улицу отсюда!» — кричал он.

Шум услышал охранник школы и вызвал Росгвардию. Женщине стало плохо, и ее госпитализировали. У нее подозревают инсульт.

Ситуацию прокомментировали 360.ru в местном управлении Министерства внутренних дел.

«В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — заявили в полиции.

Челябинские школы уже второй раз за неделю попадают в сводки происшествий. В понедельник ученик пришел с молотком и ножом в школу № 68 и напал на одноклассников. Пострадали пять человек.