Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России. До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел, служил во флоте и в подразделениях специальной связи ВМФ. Что еще известно о генерал-полковнике — в материале 360.ru.

Ранние годы и образование Виталия Шулика Виталий Шулика — уроженец Краснодара, города, который традиционно поставляет офицеров в ряды российских силовых структур. В 1992 году Шулика успешно окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. Это легендарное учебное заведение специализируется на подготовке уникальных специалистов по защите государственной тайны и шифровальной службе. Здесь Шулика получил редкую для гражданских вузов специальность — «Командная тактическая специальная связь». Молодой офицер научился работать в условиях строжайшей секретности, управляя сложными информационными потоками. В 2000 году Виталий Шулика завершил обучение уже в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В этих стенах он освоил специальность «Военное и административное управление». Такой образовательный багаж позволил ему одинаково успешно решать как непростые инженерные задачи, так и руководить крупными государственными ведомствами. Флот и управление «П» Служба Виталия Шулики в 1990–2000-х годах проходила в подразделениях специальной связи Военно-Морского Флота. Это место требовало от офицеров предельной концентрации, ведь именно они обеспечивали защищенную и бесперебойную передачу приказов командования на боевые корабли и подводные лодки в Мировом океане. Шулике приходилось решать задачи по поддержанию боеготовности систем связи и защите секретных каналов от перехвата. За более чем два десятилетия флотской службы он приобрел уникальный практический опыт.

В 2009 году в карьере Виталия Шулики произошли перемены — он перевелся на службу в Министерство внутренних дел. Свой путь в полиции Шулика начал с должности начальника отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД России. На этой позиции он сфокусировался на аудите безопасности и предотвращении утечек служебных данных. В 2012 году Шулику назначили заместителем начальника управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Это подразделение вело борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий, включая крупные хакерские атаки, вывод средств через интернет, кибермошенничество и торговлю закрытыми базами данных. Работает управление «П» и с экономическими преступлениями. Под руководством Шулики управление провело ряд успешных операций против технологичных преступных групп, что укрепило его авторитет как одного из ведущих специалистов по кибербезопасности в силовых ведомствах. Карьера Виталия Шулики Уже в 2012 году он возглавил Управление оперативно-разыскной информации МВД России. На этом ключевом посту он проработал пять лет. В феврале 2014 года президент России Владимир Путин присвоил Шулике звание генерал-майора полиции. Еще через три года Виталий Шулика перешел на должность заместителя министра внутренних дел, он начал работать под руководством Владимира Колокольцева. В 2019 году Шулика стал генерал-лейтенантом, а в феврале 2021 года указом президента ему присвоили звание генерал-полковника полиции. Почти 10 лет Виталий Шулика оставался одним из ключевых замов министра Колокольцева.

Проект цифровой трансформации МВД На посту заместителя министра внутренних дел Виталий Шулика инициировал настоящую технологическую революцию. В ноябре 2020 года генерал направил на согласование в правительство проект реформы цифровой трансформации МВД стоимостью более 55 миллиардов рублей. Основной целью программы было создание единой защищенной IT-инфраструктуры, которая объединила бы все региональные подразделения полиции и исключила саму возможность утечек баз данных на черный рынок. Параллельно Шулика активно участвовал в создании и запуске цифровой платформы «ЗаБизнес.рф». Ее разрабатывали по поручению президента для защиты предпринимателей от административного давления. Одним из самых инновационных направлений работы Виталия Шулики стало внедрение искусственного интеллекта в повседневную практику следствия. Предложенный им проект цифровизации МВД предусматривал широкое использование нейросетей и машинного обучения для раскрытия преступлений. В дорожной карте программы прописали и создание специального программного обеспечения. Ведомство планировало запустить опытно-конструкторские работы по разработке систем автоматического поиска серийных преступников на базе анализа больших данных. Самой революционной частью проекта стала технология составления фотороботов по ДНК. Алгоритмы должны были с высокой точностью определять анатомические признаки подозреваемого — форму лица, цвет глаз и волос — на основе биологического материала, оставленного на месте преступления.

Эти разработки вывели российскую криминалистику на передовые технологические рубежи, за что в 2022 году TAdviser включил Шулику в список 25 главных лиц государственной цифровизации страны. Что говорят военкоры о Виталии Шулике Президент России Владимир Путин 22 мая назначил Виталия Шулику заместителем министра обороны Российской Федерации. Пресса узнала об указе только 25 мая. Шулика занял место Олега Савельева. Савельев покинул свой пост в связи с переходом на другую работу, писала газета РБК. На своей должности он возглавлял аппарат министерства обороны. Ранее же Олег Савельев трудился в Счетной палате, а до этого работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Виталия Шулики на пост замминистра обороны уже прокомментировал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков. Он указал, что Шулика в свое время боролся с киберпреступностью в МВД и занимал пост замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями в промышленности высоких технологий. «О генерале Виталии Шулике, кадровом военном. Нам позарез нужны высокие специалисты и в цифровизации, и в развитии ИИ в армии», — заметил военный корреспондент.