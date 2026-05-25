Замминистра обороны России Шулика будет руководителем аппарата ведомства

В Министерстве обороны России произошли кадровые изменения — новым заместителем главы военного ведомства назначен генерал-полковник Виталий Шулика. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минобороны, он также будет занимать должность руководителя аппарата министерства.
До перехода в военное ведомство он занимал пост заместителя министра внутренних дел России.
В ноябре президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны генерал-полковника Александра Санчика. Санчик до этого занимал должность командующего войсками Южного военного округа и руководил Южной группировкой войск в зоне спецоперации.
