Украина дрожит, Европа в панике. Переговоры России и США в реакции мировых СМИ

В Эр-Рияде завершились первые переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили и возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, и вероятное завершение украинского конфликта. Переговоры привлекли внимание крупнейших западных СМИ. Как отреагировала мировая пресса на встречу в Саудовской Аравии и почему Украина осталась за бортом переговорного процесса — в материале 360.ru.

Как прошли переговоры и о чем договорились Россия и США Помощник российского президента Юрий Ушаков констатировал, что переговоры прошли «неплохо». Стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам» и договорились учитывать интересы друг друга. Кроме того, добавил глава МИД Сергей Лавров, в ближайшее время Россия и США запустят процесс по урегулированию украинского кризиса. По словам высокопоставленного дипломата, американская сторона сообщит, кто будет представлять ее на переговорах по завершению конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил в беседе с Associated Press, что по итогам встречи Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Спецпосланник Трампа указал, что американская сторона «не могла желать лучшего результата». Американская пресса увидела победу России Аналитики Bloomberg отметили, что отсутствие представительства Украины на переговорах вызвало опасения среди европейских союзников. Издание подчеркнуло, что, хотя делегации продемонстрировали позитивный настрой, перспективы быстрого урегулирования украинского конфликта остаются сомнительными. Дополнительно Bloomberg обратило внимание на необходимость более широкого международного участия для создания устойчивых мирных условий.

Украина и европейские партнеры США рискуют остаться в стороне. Прямые участники переговоров при этом все же могут пойти на быстрое заключение соглашения. Bloomberg

Фото: Freddie Everett/Us State / Global Look Press

Американский телеканал CNN увидел в итогах переговоров в Эр-Рияде «частичную победу» России. Авторы публикации отметили, что российская сторона в целом получила ряд реальных и практических результатов от встречи, притом что Европа и Украина из переговорного процесса оказались практически исключены. «Россия побеждает. Время на стороне Владимира Путина. <…> И тем более хрупким становится моральный дух и суверенитет Украины», — отметила редакция телеканала. Переговоры в Эр-Рияде глубоко встревожили Украину, также добавила редакция газеты The Washington Post (WP). В рядах украинского руководства растут опасения, что официальные лица США слишком комфортно обсуждают будущее страны без представителей Украины за столом. Встреча России и США, добавила WP, расстроила и европейских союзников. Они полагают, что Трамп примет удобную для Владимира Путина сделку. Кроме того, переговоры открыли возможность «исторических экономических и инвестиционных возможностей» для России, если украинский конфликт будет успешно завершен в ближайшее время.

Редакция Politico пришла к выводу, что европейские лидеры не нашли быстрого ответа на «сброшенную на Украину бомбу Трампа».

На экстренной встрече во Франции руководство стран ЕС не придумало новых совместных идей, они поссорились из-за отправки войск на Украину и снова произносили банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону. Politico

Беспокойство европейских лидеров итогами встречи в Эр-Рияде отметило и международное агентство Reuters. Редакция указала, что еще до начала встречи некоторые европейские политики обвинили администрацию Трампа в том, что она на прошлой неделе выдала России «бесплатные уступки», заявив о невозможности вступления Украины в НАТО.

Фото: Freddie Everett/Us State / Global Look Press

Британская пресса рассказала о раздражении Зеленского Телеканал Би-би-си отметил, что переговоры в Эр‑Рияде стали важным шагом к восстановлению дипломатических каналов между США и Россией. Редакционная статья акцентирует внимание на том, что основные обсуждения были направлены на поиск путей мирного урегулирования украинского конфликта — и на том, что отсутствие украинских представителей вызвало в Европе опасения о полноте диалога. Также в редакции констатировали, что встреча в Саудовской Аравии помогла России показать миру нужный ей образ. В том же материале его авторы отметили явно раздраженного и уставшего Зеленского на пресс-конференции в Турции.

Выживание его страны и его собственное будущее висят на волоске. Он будет встревожен всеми улыбками как на американских, так и на русских лицах в Эр-Рияде, и будет знать, что мало что может сделать. BBC

Переговоры США и России вызвали опасения в Европе по поводу урегулирования украинского кризиса на условиях Владимира Путина, также сочли авторы публикации в Financial Times. В The Telegraph констатировали, что Россия за столом переговоров оказалась в выигрышной позиции. Особое внимание авторы публикации уделили тому, что результаты встречи могут повлиять на будущее всего баланса сил в регионе — Владимир Путин, считает редакция британской газеты, вполне может потребовать сокращения сил НАТО в Польше, Румынии и странах Прибалтики. Французы рассказали о дрожи на Украине после встречи в Эр-Рияде Le Parisien указала, что встреча российской и американской делегаций в Эр‑Рияде, продолжавшаяся 4,5 часа, вызвала «дрожь» среди политиков в Киеве и европейских столицах. Издание подчеркнуло, что амбициозная повестка переговоров (включающая восстановление двусторонних отношений и подготовку встречи Путина с Трампом) проходит «без ведома» Украины и Европы.

Фото: Freddie Everett/Us State / Global Look Press

Газета Le Point предположила, что в сложившейся ситуации лидеры стран Европы попытаются разыграть собственную партию. Авторы публикации констатируют, что пока это получается у них не слишком хорошо — приводя в пример неудавшуюся экстренную встречу европейских политиков во Франции. В Японии обратили внимание на нервную реакцию Зеленского Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на встречу США и России в Эр-Рияде достаточно нервно, на это обратила внимание японская деловая газета Nikkei. Политик заявил, что «Соединенные Штаты вот-вот понравятся Путину» и напрямую выразил свое недовольство тем, что Белый дом ведет переговоры с российской стороной без привлечения Украины. Телеканал NHK также обратил внимание на отсутствие Украины за переговорным столом. Авторы публикации допустили, что Россия займет жесткую позицию по договоренностям об урегулировании украинского кризиса.

Фото: РИА «Новости»

Китай приветствовал возобновление диалога между Россией и США Xinhua коротко привела позицию пресс-секретаря МИД КНР Го Цзякуня. Дипломат указал, что Китай приветствует возобновление диалога между Россией и США, рассматривая его как важный шаг для достижения стабильности в регионе. Также китайские власти выразили надежду на то, что участие в переговорах смогут принять все заинтересованные стороны — но в «свое время». Турецкая пресса заявила о фирменной стратегии России Агентство Anadolu обратило внимание на состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде. По мнению авторов статьи, Россия подошла ко встрече в своем фирменном стиле «игры в долгую». Кремль послал в столицу Саудовской Аравии команду опытных переговорщиков, которые сумели обеспечить стране нужный уровень давления. В статье также указывается, что Россия изначально выдвигает на переговорах крайне высокие требования. Это даст российской стороне добиться требуемых результатов, даже если в ходе дальнейших обсуждений будут оговорены некоторые уступки.