Обе стороны переговоров в Эр-Рияде были нацелены на хороший результат. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на пресс-конференции по итогам встречи. Его процитировал телеканал «Россия 24» .

«Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обе стороны на встрече, состоявшейся в королевском дворце Дирия, «довольно небезуспешно» налаживали отношения. Он отметил, что и Россия, и США настроены продвигать восстановление контактов.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обе стороны договорились снять все преграды для экономического сотрудничества. Страны пришли к соглашению о необходимости совместно работать в геополитических и экономических вопросах и избегать конфликтов.