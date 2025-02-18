Лавров назвал позитивной атмосферу на переговорах с США

На переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии царила позитивная атмосфера. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я считаю, что они позитивные. Раз были хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди», — сказал Лавров.

Он сказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда президенты России и США придут к согласию.

Лавров отметил, что Россия и США «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений. Хотя стороны обсудили не все, президенты России и США во время телефонного разговора определили концептуальный подход к дальнейшей работе. Российские делегаты почувствовали, что их американские коллеги полны решимости и готовы двигаться вперед.

Представители двух стран также готовы возобновить работу консультаций для решения геополитических проблем.