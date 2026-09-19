Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Явка на парламентских выборах на 18:23 составила 40,06%. Данные в режиме онлайн транслирует на сайте Центризбирком.

В большинстве регионов проголосовали от 25 до 50% избирателей, в некоторых явка превысила 50%.

Рекордное число граждан изъявили свою волю в электронном виде. По сумме данных федеральной и московской платформ электронного голосования, таких избирателей уже более 5,8 миллиона.

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что молодежь проявляет активный интерес к выборам и стремится сделать реальный вклад в свое будущее. Он подчеркнул, что сильное государство начинается с граждан, которым не все равно.