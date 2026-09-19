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    Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Явка на парламентских выборах на 18:23 составила 40,06%. Данные в режиме онлайн транслирует на сайте Центризбирком.

    В большинстве регионов проголосовали от 25 до 50% избирателей, в некоторых явка превысила 50%.

    Рекордное число граждан изъявили свою волю в электронном виде. По сумме данных федеральной и московской платформ электронного голосования, таких избирателей уже более 5,8 миллиона.

    Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что молодежь проявляет активный интерес к выборам и стремится сделать реальный вклад в свое будущее. Он подчеркнул, что сильное государство начинается с граждан, которым не все равно.

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