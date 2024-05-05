Новую модель Aurus Senat презентуют на инаугурации президента | 360°

05 мая 2024, 15:09
Новую модель Aurus Senat презентуют на инаугурации президента
Мантуров: на инаугурации Путина 7 мая представят обновленный Aurus Senat
На инаугурации президента Владимира Путина продемонстрируют новую версию автомобиля Aurus Senat, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Анонс передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Мантурова, дальнейшая модернизация машин марки Aurus пройдет поэтапно — через два года и шесть лет.
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«Следующий этап — 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция в целом самой платформы. Ну, а следующий этап — это 2030 год», — сказал он.
Министр подчеркнул, что рестайлинг автомобиля не приурочен к точным знаковым датам, обновление проводят в соответствии с сформированным графиком.
Церемония инаугурации президента состоится 7 мая. Перед присягой Владимир Путин проведет встречу с кабмином.
Машины
Владимир Путин
Денис Мантуров
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