Сегодня 02:33 Срочный визит в Россию. О чем Фицо говорил с Путиным за закрытыми дверьми Евродепутат Блага назвал визит Фицо в Россию лучшей пощечиной Зеленскому 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит готовился всего несколько дней, а его главной темой стали поставки газа. 360.ru собрал все, что известно о прошедших в Кремле закрытых переговорах.

Подготовка визита Фицо в Москву Визиты мировых лидеров могут готовиться месяцами. С премьером Словакии произошло совсем по-другому. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что поездку запланировали всего несколько дней назад. Российская сторона не знала заранее, о чем именно пойдет речь, но предполагала, что о газе.

Сам Фицо заявил в своих соцсетях, что, как подобает, предупредил высшие чины в Словакии о намерении и предназначении поездки в пятницу, 20 декабря. Западные СМИ писали, что он прибудет в понедельник. Как прошли переговоры Фицо и Путина? Встреча прошла в первом корпусе Кремля. С российской стороны кроме президента в ней принял участие его помощник Юрий Ушаков. Фицо поприветствовал Путина по-русски, отблагодарив за прием, а также опубликовал совместное фото в соцсетях. Во время рукопожатия российский лидер сказал Фицо «добро пожаловать». «Большое спасибо за встречу», — ответил он.

Темы переговоров Фицо перечислил в своих соцсетях. Главной из них стал газ — именно отказ Украины от продолжения транзита топлива из России в Европу стал поводом для визита в Москву. «В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения конфликта и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать», — сказал премьер. Фицо раскритиковал киевский режим за поддержку санкций против российской ядерной программы. Он сказал, что это неприемлемо, чревато финансовым ущербом и угрозой производству электроэнергии на атомных электростанциях Словакии.

Фото: РИА «Новости»

«Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа Западу и Словакии, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно», — рассказал премьер. Как отреагировал Запад на переговоры Путина и Фицо? Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что гордится решением Фицо поехать в Россию. Он назвал Путина государственным деятелем, с которым стоило встретиться. «Лучшей пощечины за свое высокомерие Зеленский не получил бы. Премьер-министр Роберт Фицо показал всему миру, что никто не будет вытирать пол Словакией», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Совсем другая реакция последовала от оппозиции. Председатель партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов. По его мнению, газовый вопрос следовало решить с Украиной, но Фицо якобы избежал поездки в Киев. «Ложный театр для избирателей», — заячвил он. Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна отметил, что визит Фицо в Москву и в целом отношения с Россией связаны с полной зависимостью от газа и нефти. Однако он отказался публично критиковать этот шаг и лишь посоветовал Словакии искать другие решения.