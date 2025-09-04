Сигнал, от которого Западу стало плохо. Чем поразил военный парад в Пекине

Смотрите и бойтесь — вот главное послание устрашающего парада оружия в Пекине. Стратегическая связка Пекина и Москвы может окончательно закрыть украинский вопрос. Не случайно ядерный гиперзвук и военных роботов демонстрировали именно Владимиру Путину. Какие «тяжелые аргументы» показал Си Цзиньпин на параде, могут ли китайские роботы-волки войти на Украину и получит ли Белоусов новые «ядерные клыки» — в материале 360.ru.

Сухопутные войска Основную часть парада составляли многочисленные солдаты из различных родов войск Вооруженных сил Китая, марширующие в ногу ровными рядами. Помимо традиционных элементов армии и флота, в параде также были задействованы новые элементы, такие как кибервойска.

«В такие подразделения берут хакеров. Люди, которые разбираются в технологиях, умеют скрывать опасные программы, обнаруживать их. Пользоваться необходимыми инструментами», — объяснил военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой. Михайлов предположил, что подобные подразделения могут быть и в российской армии — но их работу не афишируют.

Наверняка у нас, на контракте с Минобороны, целая бригада айтишников, хакеров, которые работают. Никто не хочет это сейчас громко афишировать Евгений Михайлов

Ракета Судного дня Главной сенсацией парада стало публичное раскрытие полной ядерной триады Китая — одновременно в Пекине показали ядерные ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Впервые на параде продемонстрированы: «Дзинлэй-1» (Jinglei-1) — авиационная дальняя ракета, способная нести ядерный заряд, «Цзюлан-3» (Julang-3) — стратегическая баллистическая ракета для подводных лодок, а также новейшие межконтинентальные ракеты для мобильных пусковых установок. Особое внимание привлек появившийся в колонне новый мобильный комплекс DF-61. Предположительно, такая ракета способна поражать цели на расстоянии 14 000–15 000 километров. Ее дальность полета покрывает практически весь земной шар.

Летит она со скоростью до М=25 (число Маха; 30 000 километров в час) и несет до 10 разделяющихся боевых блоков мощностью 150–300 килотонн каждый. Гиперзвуковые «убийцы авианосцев» По площади Тяньаньмэнь провезли сверхзвуковую крылатую ракету DF-100. Ее максимальная дальность при запуске с бомбардировщика составит 6000 километров. Скорость в М=4 делает уязвимыми для нее даже американские базы на Окинаве и Гуаме. Показали и тяжелую шахтную ракету DF-5C — модернизированный комплекс на жидком топливе, способный поражать цели на дальности до 20 000 километров и нести разделяющиеся боевые блоки. Мощным сигналом Западу стала и выставленная на параде линейка гиперзвукового ракетного оружия. Это противокорабельные ракеты YJ-17, YJ-19 и YJ-20. По данным Al Jazeera, эти системы уже проходили испытания по макетам американских авианосцев. Появилась на параде ракета YJ-21, о которой давно говорили как об «убийце авианосцев». Наряду с ними Китай продемонстрировал оперативно-тактические баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками DF-17 и новую модификацию DF-26D, способную поражать как наземные, так и морские цели. Высокоскоростные ракеты могут резко осложнить действия американских ВМС в Тихом океане. Они способны выполнять маневрирующие, практически неотразимые удары по авианосным группировкам на дальних подступах. Сочетание большой дальности и гиперзвуковой скорости делает DF-26D настоящей угрозой для баз США на острове Гуам, а противокорабельные YJ-21 и аналоги потенциально могут прорвать любую ПРО кораблей.

Лазерное оружие Китая Далее на площади появились лазеры. На платформах можно было увидеть установку LY-1 — мощный боевой лазер, смонтированный на грузовике. Система предназначена для размещения на кораблях и способна к «точечному уничтожению цели». Вслед за ней в колонне прошел еще один лазерный комплекс на грузовом шасси, объявленный как «высокоэнергетический лазер». Он входит в состав подразделения борьбы с беспилотниками и, по задумке, должен работать в связке с микроволновым оружием для поражения дронов.

Беспилотник-невидимка В воздушной части парада прошло целое созвездие дронов, от тяжелых ударных до миниатюрных. Среди них заметили стелс-БПЛА GJ-11 (известный как «Острый меч»), способный наносить высокоточные удары. Радиус действия GJ-11 — 1600 километров. Дальность около 4000. Дрон способен провести в небе шесть часов, он несет целый арсенал бомб и ракет. Вооруженный четырьмя ракетами «воздух-воздух» или 12 бомбами, с радиолокационной заметностью всего 0,009 квадратных метров, GJ-11 неуловим для современных систем ПВО. В поддержку ему Китай предназначил ударный беспилотник CH-9. Показали на параде также новые образцы, описанные как беспилотные ведомые — аналоги концепции «верного ведомого», предназначенные действовать в связке с пилотируемыми истребителями.

Подводный монстр на ядерном топливе Акцент на беспилотных системах был очевиден. На параде впервые показали беспилотный подводный аппарат AJX002. Предположительно, речь идет о ядерной торпеде с зарядом в 100 мегатонн. Известно об этом оружие немного. Аналитики считают, что аппарат способен замереть на глубине километра у чужих берегов и в нужный момент превратиться в цунами высотой до 50 метров. Если предположение о том, что он оснащен ядерной энергетической установкой, подтвердится, то дальность такого подводного аппарата можно считать неограниченной. Публике продемонстрировали и беспилотную мини-субмарину HSU-100. Аналитики Global News предположили, что этот подводный дрон способен тайно выполнять задачи минного заграждения, разведки и даже удара по вражеским кораблям, превращаясь в грозное подводное оружие-«охотник».

Роботы-волки с пулеметами Не обошлось и без оригинальных решений. По плацу прошлись роботы-волки, вооруженные легким стрелковым оружием, напоминающие известные разработки Boston Dynamics. Эти «волки» отличаются от боевых роботов-собак. Маневренные и легкие «собаки» специализируются на разведке. Робоволки предназначены специально для боя. Оба варианта управляются оператором дистанционно. Облегченные версии аппаратов могут быть оснащены лидарами для картирования окружающей среды. Робоволки способны ориентироваться на различных участках местности и наносить точные удары с расстояния до 100 метров.

Танк-сенсация Колонну бронетехники возглавила ударная группа из современного основного танка Type 99B, а сразу за ним и новейший танк ZTZ-201. Его называют «думающим» — экипаж сидит в защищенной капсуле, 13 датчиков дают круговой обзор, а активная защита отбивает не только снаряды и ракеты, но и дроны. При весе в 40 тонн и мощном двигателе, он развивает более 60 километров в час по бездорожью. При необходимости танк сможет ехать за счет работы электродвигателей, практически бесшумно.

ВВС и убийца спутников Небо над парадом разрезали и несколько новейших истребителей Китая. Chengdu J-20 и Shenyang J-35A позиционируется как машины пятого поколения. J-35 прямой конкурент новейшему американскому F-35. Китайский вариант способен нести ядерное оружие. Еще больше поразил зрителей прототип J-36 — машина шестого поколения. ИИ, сочетание истребителя и стратегического бомбардировщика, гиперзвуковые и лазерные комплексы, а в перспективе — полеты без пилота. J-36 имеет необычную для современных истребителей компоновку с тремя двигателями вместо традиционных двух. Такая конструкция позволит самолету развивать более высокие скорости.

Еще одно оружие, на которое обратили особое внимание эксперты, — зенитно-ракетный комплекс дальнего действия HQ-29. Его предполагаемые ТТХ настолько впечатляют, что комплекс называют противоспутниковой системой. Шестиосные транспортно-установочные пусковые установки несут по два больших ракетных контейнера. Аппарат имеет то же предназначение, что и российская система С-500. Предполагается, что Китай сделал больший упор на борьбу со спутниками, а не с баллистикой.

Раньше перехват спутников считали невозможным, сейчас уже есть такие разработки. К примеру, это перехват сигнала управления: допустим, американцы управляют своим спутником, а те же китайцы постараются сделать все так, чтобы перехватить сигнал и заберут этот спутник себе. Евгений Михайлов

Непобедимая ставка России Китай развивается во взаимодействии, в том числе, и с Россией, отметил Михайлов. Эксперт пояснил, что к некоторым выводам его привели панические публикации в европейских СМИ и кадры, где рядом стоят Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын. «У нас есть „Буревестник“ с ядерной установкой. Китайцы показали ядерную ракету, способную покрыть максимальные расстояния — попадет куда нужно. У Кореи свое», — пояснил специалист.

Такое положение дел, по мнению Михайлова, «пугает США». Американская администрация и в самом деле отреагировала на парад нервно: президент Дональд Трамп в соцсети язвительно попросил Си Цзиньпина передать «наилучшие пожелания» Путину и Ким Чен Ыну, «пока вы замышляете против США». Что Китай показал парадом Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов также рассказал 360.ru про скрытые политические послания Си Цзиньпина: одно для народа Китая, а второе уже для западной аудитории. Парад в Китае, по мнению Маркелова, дал сигнал всему миру. Прежде всего, за счет идеальной дисциплины, ведь участвовали в нем десятки тысяч людей.

На этой дисциплине отчасти зиждется и суперэкономика, и будущее Китая. Дисциплина, ответственность, являются обязательным элементом китайского чуда Сергей Маркелов

Столь серьезная демонстрация военной мощи стала отрезвляющей «ментально-политической бомбой» для западных стран. Послание для Запада Пекин сформировал из трех компонентов, предположил психолог. Первым из них стали новейшие виды оружия, технологические достижения обороны Китая. Второй элемент, по мнению Маркелова, это массовость происходящего. Огромное количество участников парада легко масштабируется на его колоссальное население. Не следует забывать и о присутствии в Пекине Нарендры Моди — на две страны, Индию и Китай, приходится едва ли не половина всего человечества.

Почему Западу стало плохо Завершает трехкомпонентный сигнал Западу, как считает Маркелов, подспудный смысл парада. «Все эти метафоры направлены на один сигнал, от которого Западу плохо: вы уже не главные. Мы не будем жить по вашим правилам», — объяснил Маркелов. Специалист отметил, что в своей речи на параде Си Цзиньпин подчеркивал именно это. Политик говорил, что Китай хочет дать сигнал, что «не надо нами управлять, надо с нами договариваться». Китайский лидер имел в виду всех, кто был на параде в Пекине, подчеркнул Маркелов.