На параде в КНР заметили новую ракету с радиусом поражения во всю планету

КНР на военном параде в Пекине впервые продемонстрировала стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. Комментатор во время трансляции CGTN заявил, что на мероприятии представили межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C.

По его словам, снаряд может поражать цели по всей планете.

Также на параде прошли колонны ракет воздушного базирования «Цзинлэй-1», «Дунфэн-61», «Дунфэн-31» и межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3».

На мероприятии показали шесть новых видов противовоздушных снарядов, в том числе HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Комментатор отметил, что разработчики ракет поставили перед собой задачу «защитить мир и безопасность воздушного пространства» КНР.

Ранее в южнокорейской прессе появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Китай вместе с дочерью Ким Чжу Э. Он прибыл в страну, чтобы принять участие в параде Победы в Пекине, посвященном капитуляции Японии во Второй мировой войне.