Перемены в Минобороны. Шулика — новый замминистра обороны: кто он и чем известен

В гулких коридорах высшей власти произошли кадровые изменения, способные кардинально поменять облик всего силового блока России. На авансцену Министерства обороны вышел Виталий Шулика — генерал-загадка, успевший послужить и во флоте, и в МВД. Что известно о Шулике и чем он прославился до назначения на должность заместителя министра обороны?

Ранние годы и образование Виталия Шулика

Виталий Шулика — уроженец Краснодара, города, который традиционно поставляет офицеров в ряды российских силовых структур. Неудивительно, что выросший в таком климате юноша в итоге выбрал военную профессию.

В 1992 году Шулика успешно окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. Это легендарное учебное заведение специализируется на подготовке уникальных специалистов по защите государственной тайны и шифровальной службе.

Здесь Шулика получил редкую для гражданских вузов специальность, «Командная тактическая специальная связь». Молодой офицер научился работать в условиях строжайшей секретности, управляя сложнейшими информационными потоками.

Однако для масштабного карьерного роста требовались более глубокие управленческие знания. В 2000 году Виталий Шулика завершил обучение уже в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге.

В этих стенах он освоил специальность «Военное и административное управление». Такой образовательный багаж позволил ему одинаково успешно решать как сложнейшие инженерные задачи, так и руководить крупными государственными ведомствами.

Флот и управление «П»

Служба Виталия Шулики в 1990–2000-х годах проходила в подразделениях специальной связи Военно-Морского Флота. Это были непростые годы для российской армии, переживавшей глубокие структурные изменения.

Служба в подразделениях спецсвязи ВМФ требовала от офицеров предельной концентрации, ведь именно они обеспечивали защищенную и бесперебойную передачу приказов командования на боевые корабли и подводные лодки в Мировом океане.

Шулике приходилось решать задачи по поддержанию боеготовности систем связи и защите секретных каналов от перехвата. За более чем два десятилетия флотской службы он приобрел уникальный практический опыт, и, вероятно, научился принимать решения в стрессовых ситуациях.