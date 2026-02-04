Руки развязаны? Москва объявила о готовности к радикальным шагам на фоне прекращения ДСНВ
МИД России: стороны ДСНВ более не связаны обязательствами в рамках соглашения
В четверг, 5 февраля, официально завершился срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором констатировало окончательный распад последней юридической структуры, ограничивавшей ядерные арсеналы двух крупнейших держав. Что важного содержится в документе и почему мир уже завтра станет намного опаснее?
Кто виноват в развале ДСНВ
В ведомстве напомнили, что договор, подписанный в 2010 году и продленный в 2021-м, фактически перестал функционировать еще в феврале 2023 года. Тогда Россия была вынуждена приостановить его действие из-за «крайне враждебной политики» администрации Джо Байдена и нелегитимных шагов Вашингтона, которые Москва квалифицировала как существенное нарушение соглашения.
Одним из ключевых факторов деградации документа стали действия США в области противоракетной обороны, нарушившие баланс между наступательными и оборонительными вооружениями.
Несмотря на это, в МИД признали, что в целом ДСНВ выполнял свои функции, содействуя дестимулированию гонки вооружений и обеспечивая предсказуемость. Именно поэтому, даже после приостановки участия в договоре, Россия добровольно соблюдала количественные «потолки» до конца жизненного цикла документа.
Таким же образом поступала и американская сторона.
Что предложил США Владимир Путин
В МИД также напомнили, что осенью 2025 года глава государства Владимир Путин предложил США продолжить соблюдать лимиты ДСНВ еще целый год после формального окончания договора.
Однако Вашингтон преднамеренно оставил эту инициативу без ответа. Публичные же комментарии Белого дома не дали России увидеть его готовность следовать предложению Владимира Путина.
«Речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — добавили в ведомстве.
Новая реальность без обязательств
Москва констатировала, что стороны по ДСНВ больше не связаны никакими обязательствами. Соответственно, обе державы имеют полное право без ограничений выбирать свои последующие действия.
Россия намерена выстраивать свою линию в области СНВ на основе анализа американской военной политики и стратегической обстановки в целом.
Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.
МИД России
Несмотря на жесткую риторику, Москва объяснила, что остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации обстановки.
Однако в МИД уточнили, что это станет возможным только в случае формирования «надлежащих условий» и при переходе к равноправному диалогу, который учитывал бы интересы России.
СНВ-III — это последний договор, по которому крупнейшие ядерные державы мира могут контролировать арсеналы друг друга. Срок документа истекает 5 февраля 2026 года.