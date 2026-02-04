В четверг, 5 февраля, официально завершился срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В связи с этим Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором констатировало окончательный распад последней юридической структуры, ограничивавшей ядерные арсеналы двух крупнейших держав. Что важного содержится в документе и почему мир уже завтра станет намного опаснее?

Кто виноват в развале ДСНВ

В ведомстве напомнили, что договор, подписанный в 2010 году и продленный в 2021-м, фактически перестал функционировать еще в феврале 2023 года. Тогда Россия была вынуждена приостановить его действие из-за «крайне враждебной политики» администрации Джо Байдена и нелегитимных шагов Вашингтона, которые Москва квалифицировала как существенное нарушение соглашения.

Одним из ключевых факторов деградации документа стали действия США в области противоракетной обороны, нарушившие баланс между наступательными и оборонительными вооружениями.

Несмотря на это, в МИД признали, что в целом ДСНВ выполнял свои функции, содействуя дестимулированию гонки вооружений и обеспечивая предсказуемость. Именно поэтому, даже после приостановки участия в договоре, Россия добровольно соблюдала количественные «потолки» до конца жизненного цикла документа.

Таким же образом поступала и американская сторона.