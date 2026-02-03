Ядерным ограничениям приходит конец: Путин давал США шанс, но Трамп хочет «сделку получше»

Действие Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США истекает уже 5 февраля. На Западе в преддверие четверга бьют тревогу и предрекают наступление «нового ужасающего мира, который не видели десятилетиями». Владимир Путин не раз поднимал тему ДСНВ, но Дональду Трампу, как обычно, все время нужна была какая-то «сделка получше». Так к чему же нам готовиться теперь?

Роль ДСНВ в отношениях России и США Россия и США подписали Договор СНВ-3 в 2010 году — во время президентства Дмитрия Медведа, ныне занимающего пост зампреда Совета безопасности. По оценке политика, на определенном историческом отрезке ДСНВ в целом выполнил основные функции и сыграл вполне позитивную роль. «Работал на поддержание стратегической стабильности и сокращение числа стимулов к гонке вооружений. Обеспечивал необходимую предсказуемость в сфере стратегических наступательных вооружений. При этом были и негативные моменты», — отмечал он в недавнем интервью «Коммерсанту».

ДСНВ-3 заключили на 10 лет с возможностью продления еще на пять. Документ вступил в силу в 2011-м. Стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026-го.

Вместе с тем, подчеркнул Медведев, у Москвы имелся и ряд претензий к Вашингтону в связи с конкретными положениями договора.

Помимо этого, отрицательный эффект возымели и деструктивные шаги администрации Джо Байдена, которые шли вразрез с основополагающими принципами и пониманиями, заложенными в преамбулу ДСНВ.

Без их согласования на этапе переговоров договор просто не был бы заключен. Все это в итоге привело к тому, что в 2023 году Россия была вынуждена приостановить действие ДСНВ. Причем проблема заключалась не в «качестве» самого соглашения, а в безответственном подходе США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений. Дмитрий Медведев

Однако, по мнению зампреда СБ, договор не утратил своего положительного значения в то время, когда его действие уже стояло на паузе. В 2023 году, например, Россия и США заявили, что собираются продолжать придерживаться центральных количественных ограничений до момента прекращения существования ДСНВ 5 февраля 2026-го. Вместе с тем в том же 2023 году Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает участие в договоре, поскольку России не дают проводить полноценные инспекции в рамках соглашения, а на заявки на осмотры объектов либо отвечают формальными отписками, либо не отвечают вовсе.

Все это на фоне того, что и Штаты, и НАТО прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение Российской Федерации, указал глава государства. Весной 2023 года Пентагон заявил, что американская сторона обратилась к Москве для обмена данными в рамках СНВ-3, но в ответ ей якобы заявили, что предоставлять их не будут. С июня того же года Штаты перестали передавать России сведения о статусе и местонахождении стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, которые подпадают под действие ДСНВ.

Спустя год Медведев заявил в своем телеграм-канале, что «американцы продолжают держать всех за полных придурков», и попросил провести параллель с Германией и Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия, <…> типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего? А вот США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Дмитрий Медведев

«Мы [США], мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие, циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — негодовал политик.

В противником случае, по мнению зампреда СБ, все должно развиваться совсем по другому сценарию: чтобы, как в 50–60-е годы XX века, в США наступил «тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории». «Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, ***!» — отрезал Медведев.

Путин предлагал США сохранить статус-кво Осенью прошлого года Владимир Путин предупреждал, что взаимный контроль с США над ядерными вооружениями почти демонтирован и после окончания действия ДСНВ процесс станет необратимой и глобальной ошибкой. «Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ», — отметил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия, со своей стороны, после 5 февраля 2026-го готова еще год соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения, при условии, если аналогичные шаги предпримет и Вашингтон. Также Путин отметил, что после 5 февраля 2027 года Москва будет решать, сохранять ли эти «добровольные самоограничения».

По мнению президента, такой подход показал бы готовность стран к нормальному диалогу и отсутствие заинтересованности в нагнетании обстановки.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что Путин своим предложением «протягивает руку» Трампу, но делает это с важной оговоркой. «Добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными только в случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон», —предупредил пресс-секретарь президента. Но в США энтузиазма никто не проявил.

Позиция США по ДСНВ: «Истечет так истечет» А что же Трамп? Заявление Путина о возможности соблюдения договоренностей по ДСНВ-3 еще год после его окончания, глава Белого дома назвал «хорошей идеей», но дальше развивать эту тему в публичном поле не стал. В начале этого года республиканец комментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора словами «истечет так истечет». «Истечет так истечет», — сказал Трамп в интервью The New York Times. Тут же он, впрочем, выразил надежду на заключение «более выгодного» соглашения, которое будет включать Китай.

Но не все представители американского истэблишмента настроена так же позитивно. По мнению одного из соавторов документа, члена палаты представителей США от Демократической партии Джона Гараменди, если ДСНВ-3 истечет без замены или продления, последствия этого будут катастрофические.

Мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Джон Гараменди

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл при этом дает более сдержанный, но далекий от оптимистичного прогноз. По его словам, впереди у стран очень неопределенный путь.

Если стороны не придут в ближайшее время к какому-либо взаимопониманию, то вполне вероятно, что Россия и США начнут оснащать свои ракеты большим количеством боеголовок, не исключил он.

29 января Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия все еще ждет ответа от США по продлению СНВ-3, и Вашингтон пока не сообщал о своем решении.

Помощник министра обороны США о космической политике Випин Наранг убежден, что в Вашингтоне считают необходимым подготовиться к сценарию, при котором ограничения на арсеналы ядерного оружия исчезнут полностью.

«Мы должны подготовиться к миру, в котором ограничения на арсеналы ядерного оружия полностью исчезнут», — заявил он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Наранг добавил, что реализуемая модернизация американского ядерного потенциала и подготовка к будущим изменениям в позиционировании могут побудить противников участвовать в дискуссиях по контролю над стратегическими вооружениями. Британская Financial Times предрекает начало эпохи «без контроля за ядерным вооружением», а перспективы будущих переговоров о продлении договора оценивает как мрачны. Отмена ДСНВ может открыть новую эру «атомной политики на грани войны между великими державами», убеждены опрошенные изданием эксперты.

Я искренне уверен, что сейчас мы находимся на пороге новой гонки вооружений. Не думаю, что при моей жизни будет заключен еще один договор, ограничивающий количество вооружений Джеймс Актон академик и ученый

Самая главная проблема на сегодняшний день, что после 5 февраля, США и Россия окажутся без договора в ситуации, когда никто никому не верит, отмечает политический советник Сергей Маркелов. И эта обстановка тотального недоверия, по словам эксперта, — отдельный очень важный момент, который тоже нужно принимать во внимание.

«Договор хоть как-то помогал обходить вот это недоверие друг к другу. А что мы сегодня видим? Трамп с утра в Сети пишет, что Россия хороший партнер. В обед он говорит о том, что нужно ловить теневой флот, который якобы принадлежит России. Вечером он говорит, что Путин самый лучший президент в мире, и как бы с ним можно „решать задачки“. Видите, что происходит, да? Конечно, напряжение растет», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Думаю, что появятся вскоре переговорные группы по ядерному вооружению, но они, как правило, не очень публичные. Будут весь договор дербанить, разрывать на мелкие-мелкие формальные договоренности.Вот что нас в ближайшее время ждет. Но это уже не будут прежние ограничения.Это будет уже совсем другая история. Сергей Маркелов

Обещания Трампа заключить «более хорошую сделку», по мнению Маркелова, на самом деле очередная его иллюзия. Республиканец все пытается делать более хорошим, самым лучшим: доллар, Америку, отношения с Россией, отношения с Китаем

«Он все хочет сделать получше. Но пока ничего получше он не сделал, а внутриамериканские проблемы у него только нарастают и нарастают.К чему я это все подвожу? Безусловно, ему не верить. Ничего он лучше не сделает.Потому что, во-первых, он не подпишет договор совершенно точно, потому что это сейчас невыгодно. Хотелки и реальность — это разные вещи», — добавил политолог.

По мнению Маркелова, самым рабочим вариантом при нынешнем раскладе сил был бы вариант, когда стороны продолжили бы соблюдать договоренности еще год, как это предлагал президент России. Другое дело, конечно, что Трампу хочется подключить к договору и Китай, который он всеми силами хочет «победить» и ограничить.

При этом одним Китаем на самом деле тема с ядерными ограничениями не ограничивается, убежден специалист. За КНР через запятую стоит Великобритания. И таким образом в будущем речь может идти уже не о разговоре на двоих, а уже на четверых.

Но этот гипотетический путь будет очень долгим и сложным опять же в силу упомянутой выше обстановки тотального недоверия и неумения стран договариваться. «Вот в чем еще одна большая сегодняшняя беда. Поэтому в ближайшее время не будет ничего у нас толкового. Будут только переговорные группы, только личные какие-то временные договоренности. Не документы на 5-10 лет, а лишь временные переговорные решения. Это нестабильность и неопределенность — наша реальность», — заключил политолог.