Соломинка ДСНВ. Предложение Путина — последний рубеж перед ядерным хаосом
Мы готовы к войне, даже если она станет ядерной. Но мы не хотим ее, потому предлагаем договориться. Примерно так, если в двух словах, можно объяснить суть вчерашнего выступления президента России на заседании Совбеза и высказанных там предложений.
«В этом ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что прежний фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием, был нарушен в результате предпринятых странами Запада разрушительных шагов.
Россия не хочет провоцировать дальнейшую гонку ядерных вооружений, потому с целью обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности считает оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ — Договору о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.
«Мы готовы и после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ», — заявил Путин.
Почему это так важно? И почему более чем вероятное в сложившейся ситуации непродление договора (никаких переговоров на этот счет между Москвой и Вашингтоном попросту нет) сулит миру сползание в хаос новой гонки ядерных вооружений? Гонки, увы, с предсказуемым финалом.
Начать с того, что сам договор New START, или СНВ-III в российской классификации, предусматривает ограничение количества готовых к применению стратегических ядерных боеголовок России и США до 1550 штук с каждой стороны. И без продления или замены договора обе стороны смогут превысить этот лимит.
Нынешнего количества ядерного оружия, накопленного по большей части еще в период холодной войны, и так хватит на то, чтобы уничтожить всю нашу планету несколько раз. Продолжение ядерной гонки с учетом непредсказуемости внешней политики США (а ну как в власти там придет очередной Байден) и общей напряженности в мире (Европа уже сейчас готова спровоцировать большую войну) только ускорит сползание человечества к ядерной катастрофе.
Звучит, возможно, слишком пафосно, но, увы, это чистая правда. Оттого довольно обнадеживающим выглядит вчерашний комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт по поводу реакции Дональда Трапа на российские предложения.
«Что касается вашего первого вопроса о России, президент знает об этом предложении президента Путина, и я позволю ему прокомментировать его позже. Мне кажется, это звучит неплохо, но он хочет сам высказать свои замечания, и я предоставлю ему возможность это сделать», — рассказала Левитт.
Что ж, подождем. Решение, которое надо принять Трампу, непростое, но судьбоносное. Ведь, по сути, оно идет вразрез с общим курсом коллективного Запада на конфронтацию с Россией.
Впрочем, президент США, как известно, предпочитает позиционировать себя эдаким «миротворцем» и даже претендует (пока лишь мысленно) на Нобелевскую премию мира. Ну так пусть на деле докажет, что он ее достоин.
Временное продление ДСНВ, как предложил Путин, с одновременным началом работы по подписанию нового договора станет действительно достойной причиной поощрить Трампа Нобелевкой. По крайней мере, эта причина более весома и реальна, чем семь или даже 10 военных конфликтов, полумифическим завершением которых так любит бравировать нынешний американский лидер.