Мы готовы к войне, даже если она станет ядерной. Но мы не хотим ее, потому предлагаем договориться. Примерно так, если в двух словах, можно объяснить суть вчерашнего выступления президента России на заседании Совбеза и высказанных там предложений.

«В этом ни у кого не должно быть сомнения: Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что прежний фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием, был нарушен в результате предпринятых странами Запада разрушительных шагов.

Россия не хочет провоцировать дальнейшую гонку ядерных вооружений, потому с целью обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности считает оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ — Договору о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.

«Мы готовы и после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ», — заявил Путин.