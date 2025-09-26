Россияне ждут перемен. О чем Путин говорил с избранными главами регионов

Путин назвал укрепление суверенитета России ключевой задачей

Фото: РИА «Новости»

В пятницу, 26 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с избранными главами 21 субъекта страны. Глава государства подытожил прошедшие губернаторские выборы, рассказал о предстоящих задачах и требованиях к представителям органов власти. Основные его заявления — в материале 360.ru.

О том, как прошли выборы

Очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан, действовать необходимо с полной отдачей.

Владимир Путин

Об основных задачах

Фото: РИА «Новости»

Ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут.

Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

О требованиях к главам регионов

Мы понимаем, через какие исторические этапы проходит Россия. И конечно, результат голосования – это прежде всего готовность и желание поддержать Россию и людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы.

Владимир Путин

