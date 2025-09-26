Россияне ждут перемен. О чем Путин говорил с избранными главами регионов
Путин назвал укрепление суверенитета России ключевой задачей
В пятницу, 26 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с избранными главами 21 субъекта страны. Глава государства подытожил прошедшие губернаторские выборы, рассказал о предстоящих задачах и требованиях к представителям органов власти. Основные его заявления — в материале 360.ru.
О том, как прошли выборы
- Избирательные кампании проходили в конкурентных условиях и при высокой явке.
- Граждане оценивали кандидатов по конкретным делам и результатам, что стало показателем зрелости избирательной культуры и гражданского общества в целом.
- Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны и дальнейшие перемены к лучшему.
Очень важно оправдать это доверие, выстраивать в каждодневном режиме свою работу так, чтобы она соответствовала заявленным планам и ожиданиям граждан, действовать необходимо с полной отдачей.
Владимир Путин
Об основных задачах
- Общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства.
- Огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.
- Должна продолжиться работа по поддержке военнослужащих, ветеранов СВО и их семей.
- Эффективность реализации новых национальных проектов, к которым Россия приступила сегодня, в значительной степени зависит от того, как выстроена работа на местах.
Ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут.
Владимир Путин
- Результаты в первую очередь – это дальнейшее обновление школ, детских садов, больниц, поликлиник, строительство дорог и развитие общественного транспорта, улучшение жилищных условий.
- Благоприятная среда для жизни, работы и самореализации должна создаваться не только в столицах регионов, но и в небольших населенных пунктах.
- Нужно делать все необходимое для сбережения исторического и культурного наследия регионов.
О требованиях к главам регионов
- Масштаб задач и вызовы, которым сейчас отвечает Россия, предъявляют новые, более высокие требования к работникам органов власти.
- Для глав регионов важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность служить интересам России.
- Нужно активно привлекать в управленческие команды ветеранов СВО.
- Преданность российских бойцов родине и их твердые принципы должны быть ориентиром для органов власти.
- Оценка граждан – главный критерий эффективности работы власти.
Мы понимаем, через какие исторические этапы проходит Россия. И конечно, результат голосования – это прежде всего готовность и желание поддержать Россию и людей, от которых зависит состояние экономики, состояние социальной сферы.
Владимир Путин
- Органы власти должны работать на то, чтобы сделать страну сильнее.
- Россияне ждут результатов не только в глобальном измерении, но и в конкретном регионе, в конкретном городе и поселке.