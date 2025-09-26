Путин указал на важность выполнения нацпроектов в российских регионах

Президент России Владимир Путин указал на особую роль реализации национальных проектов на местах. Об этом глава государства заявил в ходе видеоконференции с избранными главами регионов.

Он отметил, что в реализацию нацпроектов направляют значительные ресурсы. Поэтому люди должны видеть конкретные результаты непосредственно там, где живут.

«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах. <…> Действовать необходимо с полной отдачей», — сказал Путин.

Также президент отметил, что нужно оправдывать оказанное доверие населения и организовывать ежедневную деятельность таким образом, чтобы она соответствовала поставленным целям.

Ранее Путин попросил кабмин не допустить охлаждения экономики. Также он отметил, что инфляция в стране снижается быстрее, чем прогнозировали правительство и Центробанк.