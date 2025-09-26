Путин призвал глав регионов привлекать ветеранов СВО в команды

В системе управления важны не только профессионализм, но и готовность служить интересам России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Он призвал их привлекать в команды ветеранов специальной военной операции.

«Я все время об этом говорю, в первую очередь — выпускников действующей на федеральном уровне программы „Время героев“ и ее региональных аналогов», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что через нее прошли двое новых губернаторов — Мария Костюк и Евгений Первышов. Сын Костюк — старший лейтенант Андрей Ковтун — в 2022 году погиб в зоне спецоперации, его посмертно удостоили звания Героя России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал участников СВО лучшей частью российского общества.